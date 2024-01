Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/1

Khuyến nghị lựa chọn PC1 cho chiến lược đầu tư ngành điện 2024

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong 2023, MBS dự báo tăng trưởng tiêu thụ điện ở mức thấp, đạt 4.5% so với cùng kỳ, tiếp tục thấp hơn so với dự báo là 9,1%. MBS nhận thấy lý do chính đến từ nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp giảm sút trong bối cảnh nền kinh tế và xuất khẩu đình trệ. Theo đó, sự phục hồi của nhóm ngành này trong 2024 sẽ giúp tăng trưởng nhu cầu điện đạt 8,4%, hỗ trợ cải thiện sản lượng huy động các nguồn điện.

MBS nhận thấy những sự kiện trong 2023, là cơ sở cho triển vọng 2024 tích cực hơn bao gồm: Tăng giá điện bán lẻ sẽ cải thiện dòng tiền thanh toán cho các nhà máy cũng như dòng tiền đầu tư dự án hạ tầng điện của EVN; Khung giá mới cho năng lượng tái tạo mở ra cơ hội phát triển các dự án từ 2024; Dòng khí LNG đầu tiên đã chính thức được đưa vào kho cảng LNG Thị Vải, đánh dấu bước đầu xu hướng dài hạn của Việt Nam trong nỗ lực giảm phát thải.

Trong bối cảnh nhu cầu điện dự kiến hồi phục, điện than, đặc biệt tại phía Bắc sẽ duy trì sản lượng tích cực trong 2024. MBS nhận thấy QTP sẽ hưởng lợi, hỗ trợ bởi nhu cầu cao cùng giá than hạ nhiệt. Bên cạnh đó, sản lượng điện khí dự kiến phục hồi từ nền thấp 2023 tuy vẫn có những rủi ro thiếu khí, đặc biệt trong nửa cuối năm khi các nhà máy không còn lịch sửa chữa lớn, POW có thể ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan hơn. Sản lượng thủy điện vẫn sẽ gặp nhiều áp lực trong 6 tháng năm 2024 nhưng dự kiến tốt lên từ nửa cuối năm khi thời tiết chuyển pha trung tính, hỗ trợ sự phục hồi cho một số doanh nghiệp thủy điện đáng chú ý, có định giá rẻ như REE.

Thông tư 19 về khung giá năng lượng tái tạo được phê duyệt vào tháng 11/2023, mở ra những hi vọng cho thị trường năng lượng tái tạo. Hơn nữa, động lực phát triển điện gió từ nay đến 2030 là rất lớn nhằm đạt được những cam kết trong JETP. Trong bối cảnh đó, bên cạnh hoạt động tổng thầu EPC điện năng lượng tái tạo dự kiến sẽ sôi động hơn từ 2024, phát triển hạ tầng điện là nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng hệ thống có tỉ lệ công suất năng lượng tái tạo cũng như hỗ trợ truyền tải từ Nam ra Bắc. Do đó, MBS lựa chọn PC1 là cổ phiếu ưa thích cho chiến lược đầu tư ngành điện 2024.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

Theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, giữa tháng 12/2023, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã cổ phiếu PVD trên sàn HOSE) đã công bố kết quả ước tính sơ bộ lợi nhuận sau thuế năm 2023 khoảng 400 tỷ đồng, gấp 4 lần kế hoạch đề ra trong khi năm 2022 lỗ 155 tỷ đồng. Tính riêng quý IV, PVD ước lãi sau thuế 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thời điểm ước tính chưa kết thúc năm nên chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm 2023 có thể sẽ khả quan hơn, vào khoảng 481 tỷ đồng.

Giá thuê giàn tự nâng vượt 100.000 USD/ngày tạo điều kiện để bứt tốc trong năm 2024. Giá cho thuê giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á hiện ở mức 110.000 – 130.000 USD/ngày và được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mức cao trong năm 2024 khi nhu cầu thuê giàn khoan tại khu vực Trung đông đang ở mức cao. S&P Global dự báo nhu cầu sẽ dần quay về mức bình thường trong năm 2025. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024 – 2025.

Kết quả kinh doanh kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt tốc trong năm 2024. PVD hiện đang sở hữu 6 giàn khoan (PV Drilling I, II, III, VI, PV Drilling 11 và TAD Drilling V), công ty cho biết các giàn khoan vận hành xuyên suốt đến hết năm 2024, một số giàn có công việc đến năm 2025. Việc ký được các hợp đồng cho thuê giàn với mức giá vượt trên 100.000 USD/ ngày sẽ giúp PVD ghi nhận những mức lợi nhuận đột phá.

Kế hoạch đầu tư thêm 1 giàn tự nâng. Dự báo nhu cầu giàn khoan tăng cao cho đến năm 2025, đại diện PV Drilling cho biết dự kiến sẽ đầu tư thêm giàn khoan theo hình thức mua một giàn khoan đang có sẵn trên thị trường với chi phí ước tính vào khoảng hơn 200 triệu USD. PV Drilling dự kiến sẽ dùng 30% vốn tự có và vay thêm 70%. Mức giá trên tương đương với mức PVD đầu tư giàn PVDrilling VI giai đoạn 2014 – 2015.

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024. Hiệu suất hoạt động các giàn tự nâng xuyên suốt trong năm 2024 cùng với việc tái ký các hợp đồng cho thuê giàn giá trị từ 100.000 USD/ ngày trở lên, Mirae Asset dự báo doanh thu PVD năm 2024 sẽ đạt 6.720 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận sau thuế (LNST) ước đạt 788 tỷ đồng. Ước tính trên của Mirae Asset chưa tính đến việc đầu tư thêm của công ty trong năm. Với kỳ vọng trên, EPS và giá trị sổ sách năm 2024 của PVD lần lượt 1.417 đồng/cổ phiếu và 28.000 đồng/cổ phiếu.

Định giá: PVD hiện đang giao dịch quanh mức P/B 1 lần, đây cũng là mức P/B của công ty giai đoạn quý IV/2015. Kỳ vọng lợi đang trên đà tăng trưởng, thị giá của PVD có thể hướng đến mức 1,2 lần, tương ứng với mức giá 33.600 đồng/CP. Do đó, Mirae Asset khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DRC

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), kết quả kinh doanh Quý 3/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã cổ phiếu DRC trên sàn HOSE) đạt doanh thu thuần (ĐT) và LNST lần lượt đạt 1.123 tỷ đồng (-17% so với cùng kỳ năm trước) và 73 tỷ đồng (- 3% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 9 tháng của năm 2023 đạt 3.398 tỷ đồng DTT và 152 tỷ đồng LNST, hoàn thành lần lượt 67% và 56% kế hoạch kinh doanh 2023.

Nguyên nhân đến từ sự sụt giảm cả về sản lượng và giá bán của dòng lốp Bias và Radial do nhu cầu yếu, tuy nhiên, biên lợi nhuận có xu hướng cải thiện tích cực trong các quý gần đây nhờ xu hướng giảm giá của NVL đầu vào.

Triển vọng: Nhu cầu xuất khẩu cải thiện và nhà máy Radial giai đoạn 3 đi vào hoạt động giúp tăng sản lượng Radial 20% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2024; Triển vọng đơn hàng tích cực đối với dòng lốp PCR (+ 167% so với cùng kỳ năm trước) tại thị trường xuất khẩu và nội địa. Biên lợi nhuận cải thiện nhờ suất đầu tư nhà máy thấp và xu hướng giảm giá NVL đầu vào.

Rủi ro: Giá nguyên vật liệu đầu vào biến động vượt ngoài kì vọng dẫn tới giá thành sản xuất cao; Nhu cầu đối với sản phẩm săm lốp xe phục hồi chậm tại các thị trường nội địa và xuất khẩu.

Khuyến nghị đầu tư: VCBS dự báo 2024-2025 sẽ là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của DRC nhờ nhà máy Radial giai đoạn 3 đi vào hoạt động (+67% công suất) và triển vọng tích cực về đơn hàng mới đối với sản phẩm lốp PCR. Điều này phù hợp với bối cảnh chung khi nhu cầu đối với sản phẩm săm lốp đã có sự cải thiện tích cực từ Quý 3/2023, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu Brazil và Mỹ. Biên lợi nhuận cũng sẽ có cải thiện tích cực khi suất đầu tư của dây chuyền mới thấp hơn 50% so với trước đây cùng với xu hướng giảm của nguyên vật liệu đầu vào.

VCBS dự phóng DTT và LNST của DRC năm 2024 lần lượt đạt 5.710 tỷ đồng (+ 25% so với cùng kỳ năm trước) và 323 tỷ đồng (+ 43,8% so với cùng kỳ năm trước); EPS 2024F dự kiến đạt 2.721 đồng/cổ phiếu. Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền và so sánh tương đối P/E, VCBS ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DRC là 33.500 đồng/cổ phiếu, khuyến nghị mua (+25%).

