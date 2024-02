Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/2

>> Nhận định chứng khoán 16/2: VN-Index có thể giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVT

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) nâng giá mục tiêu thêm 3% lên 31.200 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị mua cho Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVT). VCSC nâng giá mục tiêu để phản ánh mức tăng 2,1% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) báo cáo giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (tương ứng 1,1%/4,0%/3,9%/-0,3%/1,6% cho năm 2024/25/26/27/28) và tổng EBITDA tăng 5%. Tổng LNST cao hơn là do đóng góp từ một tàu chở dầu được mua lại vào cuối năm 2023, bù đắp cho mức tăng trong dự báo chi phí lãi vay.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi sẽ tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, mà VCSC cho rằng chủ yếu là do đóng góp cả năm từ 7 tàu mới mua lại vào năm 2023, được hỗ trợ bởi triển vọng thị trường tàu chở dầu tích cực (hầu hết giá cước thuê chở dầu của PVT không đổi so với cùng kỳ). Trong khi đó, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ tăng 25% so với cùng kỳ năm trước lên 1,2 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do không ghi nhận lợi nhuận bất thường như năm 2023.

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS cốt lõi giai đoạn 2023-2026 là 22%, nhờ nhu cầu tấn-dặm toàn cầu tiếp tục tăng và tổng công suất đội tàu của PVT tăng 35% YoY vào năm 2023 và công suất đội tàu tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2025, điều này sẽ thúc đẩy sản lượng vận chuyển của PVT trên tất cả các mảng vận chuyển.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động với giá mục tiêu 56.100 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E mục tiêu đạt 35x dựa trên triển vọng tích cực của việc hòa vốn Bách Hóa Xanh và sự hồi phục của mảng điện máy trong năm tới.

Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu MWG của CTCP Thế giới Di động, gồm Thế giới di động và Điện máy xanh: Doanh thu hai chuỗi này được dự báo phục hồi chậm ở mức 1 con số, đạt 89.767 tỷ đồng (tăng 7% so với năm trước) trong năm 2024 trên cơ sở kinh tế phục hồi, các chính sách hỗ trợ của chính phủ dành cho tiêu dùng trong nước và hàng tồn kho đối với các sản phẩm ICT đã về mức thấp.

VCBS kỳ vọng biên lợi nhuận cho mảng ICT sẽ duy trì mức tương đương quý IV/2023 (khoảng 2,8%) khi cuộc chiến giá bớt khốc liệt.

Bách Hóa Xanh: Việc Bách Hóa Xanh hòa vốn trong tháng 12/2023 đã đưa MWG sang một bước phát triển mới. Chúng tôi cho rằng doanh thu Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 nhờ tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ và mở mới một cách chọn lọc. Với giả định doanh thu thuần Bách Hóa Xanh đạt 36.700 tỷ trong 2024 (tăng trưởng 18%) và MWG tiếp tục cắt giảm chi phí, chúng tôi kì vọng Bách Hóa Xanh có thể đem về lãi ròng 300 – 400 tỷ trong 2024.

Rủi ro đầu tư: Sức mua hồi phục chậm hơn dự kiến đối với mảng ICT, cạnh tranh giá tiếp tục gay gắt; Bách hóa xanh không tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ như kì vọng (<15%)

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MSH

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) sử dụng hai phương pháp định giá là DCF và so sánh P/E, tỷ trọng là 70:30. BVSC sử dụng tỷ trọng 70% đối với phương pháp DCF do doanh nghiệp có câu chuyện gia tăng công suất thêm 25% khi nhà máy Xuân Trường 2 đi vào hoạt động.

Với hai phương pháp định giá trên, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu là 48.812 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu MSH của Công ty CP May Sông Hồng. Mức giá đóng cửa của MSH tại ngày 15/2/2024 là 40.750 đồng/ cổ phiếu tương ứng với tiềm năng tăng trưởng 19,8%, vì vậy, BVSC đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM với MSH ở mức giá mục tiêu này.

MSH là cổ phiếu ngành Dệt May đáng chú ý trong thời gian tới vì: kì vọng hồi phục của ngành Dệt May từ nền thấp của năm 2023; và kế hoạch trả cổ tức hậu hĩnh hàng năm.