Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu REF

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa giảm 13% giá mục tiêu cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC đến từ dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028 thấp hơn 13%. Điều này chủ yếu do VCSC giảm 21%/10% dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2024-2028F của VCSC đối với mảng điện/mảng cho thuê văn phòng của REE.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước đạt 2.300 tỷ đồng, chủ yếu nhờ: lợi nhuận từ mảng bất động sản tăng mạnh, lợi nhuận ròng từ mảng M&E đạt 141 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 9 tỷ đồng vào năm 2023 và lợi nhuận từ mảng cho thuê văn phòng tăng 11% YoY nhờ tòa nhà E-town 6 đi vào hoạt động thương mại. Những yếu tố này bị ảnh hưởng bởi việc LNST sau lợi ích CĐTS từ mảng điện giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lợi nhuận từ các nhà máy thủy điện thấp hơn.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NLG

VCSC duy trì khuyến nghị khả quan đối với CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) và điều chỉnh tăng 5,6% giá mục tiêu lên 43.300 đồng/cổ phần. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu là do: doanh số bán hàng tại dự án Southgate và Akari City Giai đoạn 2 cao hơn dự kiến trong quý 4/2023, giúp dòng tiền vào nhanh hơn so với dự báo trước đó và định giá cao hơn cho dự án Hải Phòng khi VCSC áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, so với phương pháp P/B trước đây.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 13% so với cùng kỳ năm trước lên 549 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng chưa ghi nhận lớn vào cuối năm 2023 (chủ yếu là lượng bàn giao tại dự án Southgate) và ghi nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án Paragon. VCSC điều chỉnh giảm 15% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 chủ yếu do điều chỉnh giảm lượng bàn giao của dự án Mizuki Park sau khi dự án này được ghi nhận bàn giao nhanh hơn dự kiến vào quý 4/2023. VCSC điều chỉnh tăng nhẹ 4% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 chủ yếu do điều chỉnh thời gian bàn giao.

Doanh số bán hàng năm 2023 của NLG là 4.000 tỷ đồng và vượt dự báo của VCSC là 2.800 tỷ đồng, chủ yếu là do doanh số bán hàng tại dự án Southgate quý 4/2023 cao hơn dự kiến. VCSC tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ hồi phục mạnh trong năm 2024, đạt mức 5.600 tỷ đồng (+40% so với cùng kỳ năm trước), trong đó dự án Southgate đóng góp 37%, dự án Mizuki Park đóng góp 22%, dự án Cần Thơ đóng góp 16% và dự án Izumi City đóng góp 16%.

Rủi ro: Mở bán giai đoạn mới tại các dự án trọng điểm chậm hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

VCSC điều chỉnh tăng 10% giá mục tiêu đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) và nâng khuyến nghị từ khả quan thành mua. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC là do dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 cao hơn 10% (lần lượt thay đổi -1%/+8%/+9%/+12%/+13%trong năm 2024/2025/2026/2027/2028).

Dự báo cao hơn của VCSC chủ yếu là do đưa thêm một giàn khoan vào đội giàn khoan của PVD trong cuối năm 2024 vào định giá khi ban lãnh đạo thể hiện sự tự tin trong việc mua lại 1 giàn khoan cũ với chi phí khoảng 90 triệu USD (thấp hơn 25% so với ước tính của chúng tôi). Giàn khoan này dự kiến sẽ được cho thuê với giá thuê ngày là 120.000 USD (cao hơn khoảng 10% so với ước tính của VCSC) và thời gian hoàn vốn là 4 năm. Diễn biến này vượt xa kỳ vọng của VCSC về mọi khía cạnh do nguồn cung giàn khoan cực kỳ khan hiếm. PVD đã đảm bảo các hợp đồng cho thuê giàn khoan này cũng như đảm bảo phương án tài trợ và dự án này không cần tăng vốn. PVD kỳ vọng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ sớm thông qua đề xuất của công ty về khoản đầu tư này sau khi giải quyết các khúc mắc về biến động giá dầu và chu kỳ ngành. VCSC ước tính giàn khoan này sẽ tạo ra tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) là 18% và LNST trung bình là 9 triệu USD/năm trong giai đoạn 2025-2028 (khoảng 9% LNST mỗi năm của PVD).

VCSC hầu như duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 là tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi giá thuê ngày JU trung bình tăng 25% đạt 98.500 USD cũng như khả năng kiểm soát chi phí tốt của PVD vào năm 2023, với LNST vượt dự báo của VCSC khoảng 40%. VCSC vẫn giữ kỳ vọng hoạt động thăm dò & khai thác (E&P) trong nước sẽ bước vào chu kỳ mới từ năm 2024, với tiến triển của mỏ khí Lô B, mỏ dầu Lạc Đà Vàng, mỏ dầu Đại Hùng – Giai đoạn 3...

Định giá của PVD hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2024/2025 là 17,7/9,9 lần (PEG ba năm là 0,3 dựa trên CAGR EPS dự kiến của VCSC cho giai đoạn 2023-2026 là 60%). VCSC tin rằng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh của PVD phù hợp với P/E cao trong ngắn hạn của công ty.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu SIP

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận thấy tiềm năng trung và dài hạn của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) đến từ quỹ đất lớn còn lại từ các khu công nghiệp tại các vị trí thuận lợi, giá chào thuê hợp lý cũng như diện tích thương phẩm sẵn sàng cho thuê lớn.

Các quỹ đất này sẽ mang đến dòng tiền thu lớn và đều cho SIP. Điều này sẽ mở ra những cơ hội phát triển lớn hơn cho SIP nếu doanh nghiệp có những định hướng mạnh mẽ trong dài hạn.

Xét trong ngắn hạn 2024, sự ổn định trong hoạt động kinh doanh là điểm mà doanh nghiệp hướng đến. Do đó, một thay đổi lớn về chiến lược trong năm 2024 là vẫn cần theo dõi.

Với các điểm nhấn trên, BVSC khuyến nghị NEUTRAL với mức giá hợp lý cho năm 2024 là 83.784 đồng/cp; tương đương +7,4% so với giá đóng cửa ngày 15/2/2024.

