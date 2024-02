Nhận định chứng khoán 20/2: VN-Index tiếp tục đà tăng, hướng về mức 1.245 điểm

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DCM

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), Quý 4/2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã cổ phiếu DCM trên sàn HOSE) ghi nhận doanh thu 3.565 tỷ đồng (+21,8% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 493 tỷ đồng (-50,7% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế năm 2023, DCM ghi nhận doanh thu 12.602 tỷ đồng (-20,9% so với cùng kỳ năm trước), LNST đạt 1.107 tỷ đồng (-74.3% so với cùng kỳ năm trước). Sự sụt giảm KQKD do giá bán trong nước và ngoài nước giảm mạnh tuy nhiên sản lượng tiêu thụ phân bón các loại tăng.

Biên lợi nhuận gộp Quý 4/2023 giảm xuống mức 24,3% (cùng kỳ 28,6%) do giá bán phân bón giảm. Doanh thu tăng trong khi lợi nhuận giảm nhờ vào sản lượng tiêu thụ phân bón tăng 19%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 203% do trích bổ sung quỹ Khoa học công nghệ.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/2 (Ảnh minh họa: KT)

Điểm tích cực là DCM có hệ số thanh toán lãi vay vẫn đang duy trì ở mức cao 67,6 lần.

Động lực tăng trưởng đến từ M&A, trong khi công suất Nhà máy đạm Cà Mau luôn hoạt động trên 100% công suất. DCM tiến hành M&A với công ty TNHH Phân bón Hàn Việt (KVF) với giá trị đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, nâng tổng công suất lên 660,000 tấn/năm (công suất hiện tại của nhà máy NPK Cà Mau 300.000 tấn/năm) để tập trung phát triển đối với sản phẩm NPK. Với lượng tiêu thụ NPK tăng dần qua các năm đang cho thấy lợi thế cạnh tranh nhất định của sản phẩm. YSVN kỳ vọng thương vụ M&A này sẽ đem lại động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Định giá cổ phiếu: YSVN định giá DCM bằng 2 phương pháp P/E và P/B, tỷ trọng lần lượt là 70% và 30%. YSVN dùng mức P/E dự phóng lần lượt là 9.31x tương đương mức trung bình 2 năm +1SD và mức P/B dự phóng là 1.72 lần, tương đương mức TB 2 năm +1SD với kỳ vọng kinh doanh tích cực khi giá phân bón tăng trở lại và tiềm năng tăng trưởng từ thương vụ M&A. Dự phóng doanh thu và LNST 2024 lần lượt là 14.988 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước) và 2.510 tỷ đồng (+126% so với cùng kỳ năm trước). Theo đó, YSVN đưa ra khuyến nghị mua đối với DCM giá mục tiêu 42.220 đồng/cổ phiếu với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng +23,1% so với giá đóng cửa ngày 19/2/2024.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) xuống 12.600 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC là do tổng dự báo LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) báo cáo của VCSC thấp hơn 4% trong giai đoạn 2024-2028 (giảm lần lượt 10%/8%/3% trong năm 2024/2025/2026) chủ yếu do mức giảm 10%/2% trong dự báo sản lượng thương phẩm của VCSC cho năm 2024/2025. Diễn biến này là do VCSC điều chỉnh giảm lần lượt 49%/9% sản lượng điện thương phẩm trong năm 2024/2025 của NT2, dựa trên kế hoạch huy động ở mức thấp đáng kể của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) đối với NT2 trong năm 2024, ở mức 1,3 tỷ kWh (theo các doanh nghiệp trong ngành).

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HPG

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 31.200 đồng/cổ phiếu (từ 30.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên dự báo năm 2024F với hệ số P/E mục tiêu và EV/EBITDA tương ứng là 16x và 9x (lần lượt từ 15,5x và 8x).

Do giá cổ phiếu mới chỉ phản ánh một phần triển vọng lợi nhuận năm 2024, nhà đầu tư có thể chờ các nhịp điều chỉnh để mua vào cổ phiếu với tầm nhìn dài hạn với việc giá thép đã chạm đáy và kỳ vọng sự đóng góp của dự án Dung Quất mở rộng từ năm 2025.