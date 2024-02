Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVS

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu xuống 42.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS). VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu do giảm 3% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng -11%/+2%/-3% cho các năm 2024/2025/2026F).

Dự báo thấp hơn của VCSC chủ yếu là do chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao hơn (để chuẩn bị cho các dự án sắp tới) và lợi nhuận từ liên doanh FSO/FPSO thấp hơn ảnh hưởng đến giả định biên lợi nhuận gộp cao hơn một chút của VCSC đối với hợp đồng EPCI #1 của dự án Lô B.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 27% so với cùng kỳ năm trước do VCSC dự phóng doanh thu mảng cơ khí & xây dựng (M&C) sẽ tăng 69% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự phục hồi của hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) trong nước, đóng góp từ các dự án điện gió mới ngoài khơi và giả định biên lợi nhuận gộp tăng lên 3,5% so với 1,4% vào năm 2023.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu LCG

Công ty Chứng khoán BIDV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu LCG của Công ty cổ phần LIZEN với giá trị hợp lý năm 2024 là 16.000 đồng/cổ phiếu (Upside 22% so với giá tham chiếu ngày 20/2/2024), theo phương pháp định giá từng phần với P/E mục tiêu cho mảng Xây lắp = 10x, và giá trị sổ sách cho các dự án BOT, Điện và Bất động sản.

Luận điểm đầu tư: KQKD của LCG kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2024 nhờ việc: Các vấn đề khó khăn nhất trong việc giải phóng mặt bằng đã được giải quyết hoàn toàn trong 2 năm vừa qua và Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2024; LCG sở hữu lượng Backlog có giá trị lớn 5.652 tỷ đồng, gấp 3-4 lần quy mô backlog giai đoạn 2017 – 2022, dự kiến bàn giao trong 2 năm tới. Trong đó, 3 dự án lớn nhất là cao tốc Vũng Áng – Bùng, Nha Trang Vân Phong và Vành đai 4 đã được khởi công.

Định giá đang ở vùng hợp lý với P/B FWD 2024 = 1x, và BSC kỳ vọng LCG bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong giai đoạn 2024 – 2025.

Dự báo kết quản kinh doanh: Trong năm 2024, BSC dự báo LCG ghi nhận doanh thu thuần = 3.317 tỷ đồng (+63% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ = 161 tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ năm trước), tương đương EPS FWD 2024 = 842 đồng/cổ phiếu, P/E FWD 2024 = 15.7x, P/B FWD 2024 = 1.0 x.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu DRC

BSC khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu DRC của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng và nâng giá mục tiêu 2024F lên 32.800 đồng/cổ phiếu (Upside 5% so với giá đóng cửa ngày 19/2/2023, bao gồm 2% tỷ suất cổ tức), dựa trên phương pháp định giá EV/EBITDA với tỷ lệ mục tiêu là 6.x tương đương mức trung bình 2016 – 2022.

BSC điều chỉnh giá mục tiêu chủ yếu do thay đổi dự phóng lợi nhuận ròng 2024F (tăng +4% so với dự báo trước đó) và khuyến nghị nắm giữ bởi cổ phiếu DRC đã tăng +35% kể từ báo cáo gần nhất của BSC.

Luận điểm đầu tư: Biên lợi nhuận cải thiện được kỳ vọng giúp nhuận ròng 2024F dự phóng tăng +37% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu quả hoạt động cải thiện nhờ: giá nguyên liệu duy trì mức thấp và tỷ trọng đóng góp lớn hơn từ mảng Radial có biên lợi nhuận cao hơn. Vận hành nhà máy Radial giai đoạn 3 (+67% công suất) đảm bảo tăng trưởng giai đoạn 2024F – 2026F.

Cập nhật kết quả kinh doanh: Luỹ kế cả năm 2023 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DRC lần lượt đạt 4.495 tỷ đồng (-8% so với cùng kỳ năm trước) và 248 tỷ đồng (-19% so với cùng kỳ năm trước) tương ứng 101% so với dự phóng của BSC.

Lợi nhuận gộp đạt 651 tỷ đồng (-20% so với cùng kỳ năm trước), biên LNG đạt 14% (-2đpt) chủ yếu do: giá nguyên vật liệu cao trong đầu năm 2023; Chi phí bán hàng đạt 268 tỷ đồng (-16% so với cùng kỳ năm trước) nhờ cước vận tải biển giảm.

Dự báo kết quả kinh doanh: Năm 2024, BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế DRC đạt 4.793 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ năm trước) và 345 tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ năm trước), thay đổi lần lượt -1%/+4% so với dự phóng cũ. Tương ứng với đó là P/E fw 2024F = 11.1x và EV/EBITDA fw 2024F = 6.3x.

Dự phóng của BSC dựa trên các giả định: Sản lượng lốp Radial và lốp Bias lần lượt đạt: 842.000 chiếc (+11% so với cùng kỳ năm trước) và 399.000 chiếc (-7% so với cùng kỳ năm trước); Biên lợi nhuận gộp đạt 17,2% tăng +2,7đpt so với cùng kỳ nhờ: chi phí nguyên vật liệu giảm so với cùng kỳ và tỷ trọng đóng góp của lốp Radial có biên lợi nhuận cao tăng.

Rủi ro: Rủi ro thị trường xuất khẩu kém hơn dự báo do chính sách về thuế; Rủi ro nhu cầu thị trường nội địa phục hồi chậm.

