Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/12

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu PVT

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), lũy kế 9 tháng của năm 2023, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.709 tỷ đồng (tăng trưởng 1,5%) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 743 tỷ đồng (tăng trưởng 18,6%). Nhờ vào: mảng vận tải biển phục hồi tích cực, tăng trưởng 15,9% trên mức nền cao của năm ngoái; biên gộp tích cực, lũy kế 9 tháng năm 2023 đạt 19,9% cao nhất kể từ 2009 đến nay nhờ vào biên gộp của mảng vận tải tăng 3,4 điểm phần trăm.

VCBS kỳ vọng PVT duy trì triển vọng tăng trưởng tích cực với động lực từ hoạt động mở rộng quy mô đội tàu cũng như phát triển thị trường quốc tế trong các năm tới. Triển vọng ngành vận tải dầu vẫn tích cực nhờ vào nguồn cung tàu hạn chế trong khi khoảng cách di chuyển dài hơn thúc đẩy thị trường. Giá cước cho thuê tàu định hạn tiếp tục neo ở mức cao trong 2024.

Rủi ro: Kinh tế phục hồi chậm khiến nhu cầu vận tải dầu giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cước tàu chở dầu cũng như giá cho thuê định hạn; kế hoạch đầu tư mở rộng đội tàu mới bị chậm so với kế hoạch do giá tàu tiếp tục neo ở mức cao.

Với qui mô đội tàu tăng đáng kể cũng như mức trẻ hóa đội tàu cải thiện gần đây, VCBS kỳ vọng PVT sẽ có khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế. VCBS kỳ vọng doanh thu của PVT đạt mức tăng trưởng CAGR 10,4% (2023-2027) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt CAGR 4,1% tương ứng.

Năm 2023-2024, VCBS dự phóng doanh thu thuần đạt lần lượt là 9.641 tỷ đồng (tăng trưởng 6,6%) và 10.513 tỷ đồng (tăng 9,0%), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2023-2024 đạt 950 tỷ đồng (tăng 10,8%) và 809 tỷ đồng (giảm 14,9%). Theo đó, VCBS khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu PVT với mức định giá hợp lý là 28.800 đồng/cổ phiếu (upside 8,9%).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TNG

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã cổ phiếu TNG trên sàn HNX) 2023 lần lượt đạt 6.945 tỷ đồng (tăng trưởng 2,5% so với năm trước) và 218 tỷ đồng (giảm 26%) thay đổi giảm lần lượt 10%/32% so với báo cáo trước đó, tương đương EPS fw 2023 là 1.935 đồng/cổ phiếu và P/E fw 2023 là 9 lần.

Năm 2024, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số của TNG lần lượt đạt 8.060 tỷ đồng (tăng trưởng 15% so với năm trước) và 321 tỷ đồng (tăng trưởng 47%), tương đương EPS fw là 2.852 đồng/ cổ phiếu và P/E fw 2024 là 6,8 lần.

So với báo cáo trước đó, BSC tiếp tục duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu TNG với giá trị hợp lý cho năm 2024 là 26.000 đồng/ cổ phiếu (tăng 20% so với giá mục tiêu cũ, và tăng 30% so với giá ngày 21/12/2023), mức P/E mục tiêu được nâng từ 8 lần lên 9 lần.

BSC cho rằng, trong giai đoạn từ 2023 – 2025, TNG sẽ hồi phục và tăng trưởng với tốc độ 27% CAGR/năm, mạnh hơn so với chu kỳ tăng trưởng trước đó 2020 – 2022 (22% CAGR/năm) nhờ (i)tập khách hàng mới phát triển trong giai đoạn thị trường dệt may khó khăn (Walmart, H&M…) (ii) lượng đơn hàng gia tăng thêm từ những khách hàng cũ khi nhu cầu kỳ vọng hồi phục trong 2024 – 2025.

TNG có triển vọng hồi phục tốt hơn các doanh nghiệp cùng ngành khác. BSC cho rằng, trong giai đoạn 2024 - 2025 TNG sẽ hồi phục mạnh hơn các doanh nghiệp khác nhờ duy trì được mức quy mô doanh thu không bị giảm sút trong giai đoạn khó khăn của ngành may (hầu hết các doanh nghiệp giảm quy mô doanh thu 20% - 50%). Do vậy, khi đơn giá/đơn hàng dần hồi phục trở lại theo nhu cầu của thị trường, biên lợi nhuận được cải thiện sẽ giúp TNG tăng trưởng trở lại mạnh hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

Do vậy, BSC mức P/E mục tiêu của TNG từ 8 lần lên 9 lần, tương đương trung bình ngành và cao hơn mức P/E của chu kỳ trước (8,5 lần).

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DCM

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) cho biết, kể từ báo cáo khuyến nghị khả quan gần đây nhất của SSI vào tháng 8, giá cổ phiếu DCM của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (bao gồm cả cổ tức đã trả) đã tăng 7%, trong khi chỉ số VN-Index giảm 10%.

Tuy nhiên, do SSI hạ ước tính lợi nhuận cho giai đoạn 2023-2024 nên SSI đưa ra mức giá mục tiêu mới là 32.200 đồng/cổ phiếu (từ 36.600 đồng). Với tổng mức sinh lời là 12% (bao gồm tỷ suất cổ tức 8%), SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DCM.