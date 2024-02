Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HDG

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giảm 2,3% giá mục tiêu cho CTCP Hà Đô (mã cổ phiếu HDG) nhưng vẫn duy trì khuyến nghị khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do: định giá thấp hơn của VCSC cho 3 dự án bất động sản, do VCSC trì hoãn việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thêm 1 năm và định giá thấp hơn đối với nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 (147 MW) do VCSC giả định sản lượng điện hợp đồng cao hơn trong năm 2024. Điều này dựa trên kế hoạch của Bộ Công Thương (theo các doanh nghiệp trong ngành) về tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng của thủy điện là 98% trong năm 2024 so với mức 90% của những năm trước. Những yếu tố này ảnh hưởng tác động tích cực đối với định giá của VCSC từ vị thế tiền mặt ròng tại công ty mẹ HDG vào cuối quý 4/2023 so với nợ ròng vào cuối quý 3/2023.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC giảm 3,5% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028, chủ yếu do VCSC trì hoãn 1 năm việc vận hành dự án cho thuê văn phòng CC3 và lợi nhuận thấp hơn từ Đắk Mi 2.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT

VCSC duy trì khuyến nghị mua đối với Công ty CP FPT (mã cổ phiếu FPT) và giữ vững quan điểm lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn cho các mảng kinh doanh cốt lõi của FPT bao gồm: CNTT toàn cầu, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

VCSC duy trì giá mục tiêu khi giữ nguyên giá trị vốn chủ sở hữu mục tiêu cho năm 2024 của VCSC so với các dự báo trước. Tuy nhiên, VCSC đã điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2026 lên 6% (dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng lần lượt 4%/6%/7% trong năm 2024/2025/2026) do VCSC kỳ vọng lợi nhuận mảng CNTT toàn cầu tăng.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PLX

VCSC điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu xuống còn 37.000 đồng/cổ phiếu nhưng giữ nguyên khuyến nghị khả quan cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX). VCSC giảm giá mục tiêu chủ yếu do: điều chỉnh giảm 5,7% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (tương ứng -8,8%/-6,8%/-5,0%/-4,4%/-4,7% cho các năm 2024/2025/2026/2027/2028), một phần được bù đắp bởi lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn cao hơn 8,4% so với dự kiến vào cuối quý 4/2023. LNST giảm là do VCSC nâng dự phóng tổng chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) giai đoạn 2024-2028, ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng nhẹ trong giả định lợi nhuận gộp/lít của VCSC.

VCSC dự báo LNST báo cáo năm 2024 sẽ tăng 28% so với cùng kỳ năm trước lên 3.600 tỷ đồng do sản lượng bán hàng trong nước tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận gộp/lít tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi chi phí định mức tăng 3% trong cả năm (có hiệu lực vào đầu tháng 7/2023).

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS báo cáo đạt 15% trong giai đoạn 2023-2028, nhờ PLX tận dụng đà tăng trưởng nhu cầu xăng dầu dự báo ở mức 4,1%/năm của Việt Nam trong giai đoạn 2023-2028 (theo Chính phủ), gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng toàn cầu dự kiến của IEA.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DGW

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), Công ty CP Thế giới số (mã cổ phiếu DGW) được kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực trong năm 2024, đặc biệt kể từ quý III/2024 nhờ các yếu tố như sau: Fed giảm lãi suất, kinh tế toàn cầu dần phục hồi thúc đẩy cầu về các sản phẩm như ICT, điện thoại di động, thiết bị văn phòng và thiết bị gia dụng.

Năm 2024 là thời điểm thay mới thiết bị của các sản phẩm điện thoại, laptop sau vùng đỉnh năm 2021. Thêm vào đó, DGW cũng dự kiến sẽ phân phối thêm nhiều sản phẩm mới, thương hiệu mới và nhiều chính sách hỗ trợ như thu cũ đổi mới, thu cũ đổi mới để thu hút khách hàng góp phần tăng doanh thu cho công ty.

Doanh thu của Achison được kỳ vọng tăng lên 1.000 tỷ (tăng 56%) nhờ mở rộng thêm danh mục các sản phẩm phân phối.

TPS duy trì khuyến nghị Neutral đối với DGW với rủi ro về sức mua phục hồi chậm, về tỷ giá, về lãi suất, về cạnh tranh, rủi ro hàng tồn kho, rủi ro chính sách.

