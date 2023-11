Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/11

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSN

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa điều chỉnh giảm 14% giá mục tiêu nhưng nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua cho CTCP Tập đoàn MASAN (MSN) do giá cổ phiếu đã giảm khoảng 18% trong 3 tháng qua. VCSC duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng của mảng tiêu dùng hàng đầu với phạm vi hoạt động rộng khắp của MSN. VCSC tin rằng MSN sẽ hưởng lợi từ tăng trưởng tiêu dùng tại Việt Nam trong dài hạn.

Trong năm giai đoạn 2023-2026, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) của MSN là 23% - đóng góp bởi (1) CAGR EBIT 17% của mảng bán lẻ tiêu dùng (cụ thể là tổng EBIT của MCH, WCM, PL và MML) và (2) CAGR EBIT 20% của MHT khi nền kinh tế toàn cầu dần phục hồi.

VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu do (1) áp dụng mức chiết khấu tập đoàn 10% cho định giá của MSN, bên cạnh (2) việc cắt giảm 2% và 8% định giá đối với MCH và WCM do VCSC điều chỉnh giảm dự báo đối với kế hoạch mở rộng cửa hàng của WCM và tăng trưởng của MCH trong ngắn hạn. Những tác động tiêu cực này được bù đắp một phần nhờ tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, CTCP Điện Gia Lai (GEG – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đi ngang so với cùng kỳ, đạt 1.595 tỷ đồng; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 68% xuống còn 111 tỷ đồng. Điều này là do công ty phải chịu chi phí lãi vay lớn trong kỳ, dưới ảnh hưởng của áp lực lạm phát toàn cầu và sự gia tăng các khoản vay để tài trợ cho dự án mới, bao gồm cả nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1, đã đi vào hoạt động từ quý II/2023. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đã đạt lần lượt 69% và 54% so với ước tính của chúng tôi cho năm 2023F và khó có khả năng đạt được mức dự báo cả năm.

Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1, lớn nhất trong danh mục điện gió của GEG với công suất 100 MW, đã nâng tổng sản lượng của công ty lên 869 triệu kWh trong 9 tháng đầu năm (tăng 13%). Tuy nhiên, việc vận hành ở mức giá tạm thời đã khiến giá bán điện gió trung bình giảm mạnh (giảm 14%). Đà giảm này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối năm 2023. Việc điều chỉnh hồi tố có thể giúp GEG phục hồi khoản lỗ vì sự chênh lệch giá này, nhưng chúng tôi vẫn chưa phản ánh vào định giá do sự không chắc chắn. Điều này gợi ý khả năng điều chỉnh định giá khi có thêm thông tin cần thiết.

Ngoài ra, giá thủy điện cũng giảm khoảng 10% trong kỳ trong khi giá điện mặt trời không thay đổi. Những chuyển động này nhìn chung khiến doanh thu thuần đi ngang mặc dù sản lượng đã tăng rất đáng kể.

Trong khi doanh thu thuần không đổi, chi phí lãi vay tăng nhanh đã làm giảm biên lợi nhuận ròng xuống 7% (giảm từ 21,9% trong 9 tháng năm 2022).

PHS kỳ vọng tình hình có thể cải thiện đáng kể trong năm 2024 nhờ các chính sách hỗ trợ của NHNN. Trên thực tế, lãi suất đang có xu hướng giảm vào cuối năm 2023 (lãi suất niêm yết của VCB giảm xuống 5,1% trong tháng 11 từ mức 5,8% ở tháng 9/2023). Khi đó, cùng với sản lượng và doanh thu cao hơn (nhờ Tân Phú Đông 1), lợi nhuận sau thuế có thể đạt 450 tỷ đồng và cao hơn 116% so với dự báo của chúng tôi cho 2023F.

PHS duy trì khuyến nghị mua đối với GEG ở mức 18.900 đồng/cổ phiếu, cho thấy tiềm năng tăng giá 42%, mặc dù kết quả của GEG năm 2023 có thể không đạt được mức dự báo nhưng PHS cho rằng triển vọng của GEG cho năm 2024F sẽ khả quan hơn.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu SAB

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), sau khi giá cổ phiếu đã sụt giảm gần 30% kể từ đầu năm phản ánh kết quả kinh doanh kém khả quan, BVSC cho rằng, cổ phiếu của Tổng CTCP Bia – Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB – sàn HOSE) đã trở về thấp và an toàn so với lịch sử.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 74.500 đồng/CP, tương ứng với P/E dự phóng bình quân 23,4 lần trên lợi nhuận năm 2024. Lưu ý giá mục tiêu trên thấp hơn 23% so với cập nhật trước, chủ yếu cho điều chỉnh giảm dự báo 2023 và 2024.

BVSC khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng có thể tiếp tục theo dõi diễn biến của tiêu thụ bia trong vài quý tới trước khi đưa ra quyết định đầu tư.