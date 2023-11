Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/11

Khuyến nghị mua dành cho MWG

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giảm giá mục tiêu cho (MWG) thêm 9% nhưng nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua vì giá cổ phiếu đã giảm 26% trong 2 tháng qua. VCSC tin rằng MWG vẫn đang ở vị thế tốt để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng về bách hóa hiện đại từ tầng lớp tiêu dùng ngày càng quan tâm về chất lượng.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC đến từ việc giảm định giá BHX, TGDĐ & ĐMX lần lượt 18% và 5%, do dự báo ngắn hạn thấp hơn tương ứng với biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến trong quý 3/2023. Điều này một phần được bù đắp bởi việc VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Chi phí bán hàng cao hơn dự kiến tại BHX ảnh hưởng quan điểm lạc quan trước đây của VCSC về khả năng hòa vốn vào cuối năm 2023, dù doanh số/cửa hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2023. Hiện tại, VCSC dự báo khoản lỗ ròng lớn hơn trị giá 996 tỷ đồng trong năm 2023 và lỗ ròng 284 tỷ đồng trong năm 2024 so với dự báo trước đây là lỗ ròng 814 tỷ đồng trong năm 2023Fvà lãi ròng 525 tỷ đồng trong năm 2024.

Khuyến nghị khả quan dành cho GAS

VCSC điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) xuống còn 88.400 đồng/CP và duy trì khuyến nghị khả quan. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi giảm 5%.

VCSC điều chỉnh giảm 5% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (thay đổi lần lượt -8%/-10%/-9% cho năm 2023/2024/2025) chủ yếu do giả định sản lượng khí giảm, sản lượng khí từ các mỏ khí giá rẻ ở bể Cửu Long thấp hơn và chi phí dự phòng nợ xấu.

VSCS dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 sẽ giảm 18% so với cùng kỳ năm trước xuống 12,2 nghìn tỷ đồng do dự báo giá khí đầu ra thấp hơn, dựa trên mức giảm 16%/10% so với cùng kỳ năm trước của dự báo về giá dầu Brent và giá dầu nhiên liệu trung bình (dầu FO).

Khuyến nghị khả quan dành cho PVD

VCSC tăng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) thêm 2,3% và duy trì khuyến nghị khả quan. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024. Trong khi đó, chúng tôi nhìn chung giữ nguyên dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2023-2027 (thay đổi tương ứng là +2,0%/-0,4%/0,0% cho năm 2023/2024/2025).

VCSC tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 thêm 2,0% do giả định giá thuê ngày của giàn khoan tự nâng (JU) trung bình cao hơn 1,9% của chúng tôi. VCSC duy trì kỳ vọng về sự phục hồi mạnh vào năm 2023, được thúc đẩy bởi giá thuê ngày JU trung bình của PVD tăng 22% so với cùng kỳ năm trước đạt 79.250 USD và hiệu suất hoạt động đạt 96% so với 85% vào năm 2022.

Nhìn chung, VCSC duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi giá thuê ngày JU trung bình tăng 24% so với cùng kỳ năm trước đạt 98.500 USD và sự phục hồi của mảng dịch vụ liên quan đến giếng khoan. VCSC duy trì kỳ vọng hoạt động thăm dò & khai thác (E&P) trong nước sẽ bước vào chu kỳ mới từ năm 2024, với tiến triển của mỏ khí Lô B, mỏ dầu Lạc Đà Vàng, mỏ dầu Đại Hùng – Pha 3 và các dự án dầu khí khác.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vẫn duy trì tích cực với PVS dựa trên những lợi thế của doanh nghiệp và lĩnh vực mảng M&C, các hợp đồng dự án điện gió công trình trên bờ và ngoài khơi vẫn đang cho thấy tình hình khả quan. Năm 2023, VCBS dự báo PVS đạt doanh thu 17,511 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 132% kế hoạch năm), LNST đạt 958 tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 171% kế hoạch năm), EPS 2023F 1,865 đồng/cp.

Năm 2024, dự báo PVS đạt doanh thu 23,015 tỷ đồng (+31% so với cùng kỳ năm trước), LNST đạt 1.051 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước), EPS 2024F 2,027 đồng/cp. VCBS đưa dự phóng giả định giá dầu Brent cho năm 2024 ở mức trên 85 USD/thùng. Với giá mục tiêu 43.500 đồng/cp – tương đương triển vọng tăng 19% so với giá hiện tại ngày 23/11. VCBS giữ khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS.

