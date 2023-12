Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/12

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PHR

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị khả quan nhưng điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu xuống còn 53.200 đồng/cổ phiếu cho CTCP Cao su Phước Hòa (PHR). VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do: dự báo doanh số cho thuê đất KCN VSIP III thấp hơn trong giai đoạn 2023-2025, và số dư tiền mặt ròng thấp hơn vào cuối năm 2023, một phần được bù đắp bởi VCSC cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024.

VCSC điều chỉnh giảm 6% dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2023 xuống còn 523 tỷ đồng (-41% so với cùng kỳ năm trước) do lùi dự báo đóng góp lợi nhuận từ VSIP III sang năm 2024 so với năm 2023 trong dự báo trước đây.

VCSC điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 và 2025 lần lượt 11% và 3% xuống còn 446 tỷ đồng (-15% so với cùng kỳ năm trước) và 799 tỷ đồng (+79% so với cùng kỳ năm trước), do VCSC dự phóng doanh số cho thuê đất và ghi nhận lợi nhuận chậm hơn cho KCN VSIP III khi doanh số cho thuê đất tại VSIP III trong 2023 đang thấp hơn so với kỳ vọng trước đó.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DGC

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, kết quả kinh doanh quý III/2023 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu DGC trên sàn HOSE) yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi do giá bán phốt pho vàng hồi phục khá chậm so với dự báo. Trong 9 tháng của năm 2023, doanh thu phốt pho vàng giảm 39%, chủ yếu do nhu cầu bán dẫn giảm và đẩy mạnh sử dụng nội bộ để sản xuất WPA và TPA. Doanh thu WPA và phân bón các loại giảm lần lượt 38% và 14% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giá giảm từ mức nền cao cùng kỳ.

Tiêu thụ thiết bị bán dẫn và khuôn chip toàn cầu có dấu hiệu hồi phục từ cuối quý I/2023. Nhu cầu tiêu thụ thiết bị bán dẫn có dư địa tăng trưởng trong năm 2024 từ mức nền thấp năm 2023. Khả năng FED nới lỏng chính sách trong nửa cuối năm 2024 có thể hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ bán dẫn. Theo đó, giá phốt pho vàng và TPA được kỳ vọng có sẽ diễn biến tích cực hơn trong năm 2024.

Trung Quốc hiện chưa nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu phân bón. Ấn Độ sẽ phải tích trữ DAP để chuẩn bị sẵn sàng cho vụ mùa Rabi. KBSV cho rằng, triển vọng giá và nhu cầu tiêu thụ WPA và phân DAP trong nửa đầu năm 2024 sẽ diễn biến tích cực do cán cân cung cầu trên thế giới thuận lợi.

KBSV bắt đầu đưa dự án vào trong mô hình dự phóng với giả định thận trọng rằng dự án sẽ hoàn thành trong quý II/2025, đóng góp khoảng 670 tỷ đồng vào doanh thu năm 2025 của DGC với biên lợi nhuận gộp đạt 12%.

Dựa trên định giá FCFF và P/E, KBSV khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu DGC. Giá mục tiêu là 95.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức upside 5.3% so với giá tại ngày 22/12/2023.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACB, STB và TCB

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), những rủi ro từ thị trường BĐS cùng với nhu cầu vốn thấp của toàn nền kinh tế khiến tăng trưởng tín dụng toàn ngành suy giảm kéo theo chất lượng tài sản suy giảm khiến áp lực trích lập dự phòng cao trong 9T23. Điều này như một phép thử “liều mạnh” cho toàn ngành ngân hàng và theo quan điểm của chúng tôi, các NHTM vẫn đang thể hiện sức chịu đựng tốt trong bối cảnh vĩ mô biến động. Tâm lý thận trọng của giới đầu tư đối với ngành Ngân hàng kéo dài cả năm 2023 do lo ngại các rủi ro chưa thể lường trước về việc suy giảm chất lượng tài sản cũng như KQKD kém khả quan. MBS cho rằng, những lo ngại trên phần nào đã phản ánh lên BCTC của các ngân hàng 9T2023, do đó, tâm lý thận trọng sẽ được gỡ bỏ trong năm 2024. Thay vào đó, mức định giá P/B = 1.2x hiện tại của toàn ngành sẽ là rất hấp dẫn cho việc tích lũy nhóm cổ phiếu “vua” trong dài hạn.

MBS ưa thích những ngân hàng có sự kết hợp giữa 2 yếu tố: tăng trưởng lợi nhuận khả quan và định giá hấp dẫn. Tăng trưởng lợi nhuận có thể xuất phát từ: tăng trưởng tín dụng cao nhờ lợi thế trong một mảng cho vay nhất định (TCB, MBB, VPB,…); tiết kiệm được một khoản chi phí trích lập lớn nhờ những nỗ lực trong quá khứ (STB); và NIM phục hồi mạnh nhờ sở hữu lợi thế chi phí vốn thấp đến từ CASA (VCB, TCB, MBB,…).

MBS cho rằng, những ngân hàng có mức P/B thấp hơn trung bình ngành nhưng có tiềm năng tăng trưởng hoặc ROE cao (TCB, MBB, VIB, ACB…) sẽ hấp dẫn trong 12 tháng tới. Do đó, STB, ACB và TCB là những lựa chọn của MBS.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã cổ phiếu ACB trên sàn HOSE) tăng 16%, dựa theo dự phóng: Tăng trưởng tín dụng đạt 14% trong năm 2024; và NIM cải thiện trong 2024 (tăng 0,2% so với năm 2023) trong môi trường lãi suất huy động thấp.

Bên cạnh đó, ACB có chất lượng tài sản tốt; một trong những ngân hàng có tỷ lệ NPL thấp nhất; LLR giảm nhưng 98% nợ có bảo đảm (tính đến hết quý III/2023) và Dư nợ tái cơ cấu theo TT 02 không đáng kể.

Hiện tại, ACB đang giao dịch ở mức định giá 1,2x lần P/B 2023; thấp hơn so với các NH có cùng quy mô. Với hiệu suất sinh lời (ROE 2023: 21,9% và ROA: 2,4%), ACB xứng đáng định giá ở mức 1.3x lần P/B, tương đương với mức định giá 29.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB) tăng trưởng đột biến 80% nhờ tiết kiệm khoảng 4 nghìn tỷ đồng chi phí trích lập dự phòng; NIM tiếp đà gia tăng của năm 2023 đạt 3,5% (tăng 20 điểm cơ bản) trong năm 2024; Tăng trưởng tín dụng được dự báo đạt 14,9% trong năm 2024. Con số này có thể lớn hơn nếu STB tái cơ cấu thành công.

Đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã TCB): Tăng trưởng tín dụng dự báo 2024 sẽ đạt 20% nhờ mảng cho vay bất động sản phục hồi; NIM được dự báo sẽ tăng 60 điểm cơ bản đạt 4,7% trong năm 2024, là một trong những ngân hàng có NIM tăng cao nhất nhờ CASA được duy trì trên 33%.

Ngoài ra, nợ xấu của TCB vẫn nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành; Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2024-2027 tăng trưởng kép hàng năm 15.0% P/B hiện tại đạt 0.8x, thấp nhất trong nhóm các NHTMCP có quy mô lớn. MBS kỳ vọng P/B hợp lý của TCB sẽ đạt 1.0x với khả năng sinh lợi và vị thế chất lượng tài sản của mình.

