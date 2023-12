Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/12

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHM

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHM nhưng điều chỉnh giá mục tiêu -24% còn 60.900 đồng/cổ phiếu (upside 45.3%), phản ánh: giảm -11.1% định giá tại các dự án đang triển khai khi hạ dự báo doanh số bán lẻ vào các năm tiếp theo bởi các yếu tố chu kỳ tiến độ triển khai kéo dài, biên lợi nhuận (LN) giảm do chính sách bán hàng kích cầu.

Áp dụng mức chiết khấu vào định giá 20% vì rủi ro giao dịch nội bộ Tập đoàn và các rủi ro về xu hướng ngành khi mà biên lợi nhuận các doanh nghiệp nhìn chung sẽ co lại do nghĩa vụ tài chính cao hơn (chi phí sử dụng đất, chi phí vốn…) và giá bán bình ổn và tốc độ hấp thụ chậm hơn giai đoạn trước do nguồn cung sản phẩm trong tương lai cao hơn.

BSC điều chỉnh tăng +5% dự báo tổng doanh thu và +10% dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2023, lần lượt đạt 115.508 tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước) và 36.684 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ năm trước) nhờ bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại đại dự án Vinhomes OCP 2 & 3 tốt hơn kỳ vọng.

Sang năm 2024, chúng tôi dự báo KQKD sẽ ghi nhận mức tăng trưởng âm do điểm rơi bàn giao tập trung vào 2023-1H2024 trong khi tỷ lệ hấp thụ các dự án mở bán mới thấp. Theo đó, tổng doanh thu đạt 96.408 tỷ đồng (-17% so với cùng kỳ năm trước) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 26.240 tỷ đồng (-29% so với cùng kỳ năm trước), EPS = 5,966 VND, PE fwd = 6.9x, P/B fwd = 0.86x.

Quan điểm đầu tư: VHM đang giao dịch tại vùng giá thấp nhất kể từ khi niêm yết, tương ứng mức định giá hấp dẫn với PE 2024F=6.9x và P/B 2024F = 0.86x – mức thấp nhất kể từ khi niêm yết. Triển vọng lợi nhuận dài hạn được đảm bảo nhờ: quỹ đất liên tục được mở rộng, luôn hiện hữu dự án gối đầu và năng lực, sản phẩm đã được chứng minh.

Rủi ro: Rủi ro chung của chu kỳ ngành BĐS ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án; Rủi ro về các giao dịch liên quan nội bộ.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MBB, MSB, STB và VIB

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) duy trì dự báo tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 12% trong năm 2023. Tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì mức 12% trong năm 2024. Tăng trưởng tín dụng chịu áp lực từ nền kinh tế và thị trường bất động sản chậm phục hồi, tuy nhiên, mặt bằng lãi suất hạ nhiệt xuống mức thấp tạo lực đẩy cho nhu cầu vay vốn, đặc biệt là tín dụng bán lẻ và SME. Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng dự kiến duy trì ổn định.

NIM đi ngang hoặc tăng nhẹ trong 2024 khi chi phí vốn được cải thiện, tuy nhiên, lãi suất cho vay tiếp tục chịu áp lực giảm khi các ngân hàng cạnh tranh thu hút khách hàng chất lượng tốt. Tiềm năng mở rộng NIM thuộc về nhóm khách hàng tư nhân có thế mạnh về bán lẻ và CASA.

Nợ xấu nội bảng và mức trích lập dự phòng vẫn trong tầm kiểm soát nhờ các thông tư và chính sách hỗ trợ và khách hàng quay lại trả nợ khi áp lực chi phí lãi vay giảm bớt. Trong kịch bản Thông tư 02 không được gia hạn, chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu toàn ngành (loại trừ SCB và các ngân hàng CGBB) tăng nhanh khi nợ tái cơ cấu tới thời hạn trả, tỷ lệ nợ tái cơ cấu sẽ giảm kể từ Quý 2/2024, tuy nhiên có sự phân hóa: Nhóm ngân hàng chất lượng tài sản tốt sẽ ghi nhận nợ xấu và nợ tái cơ cấu kiểm soát ở mức vừa phải; Nhóm ngân hàng có tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp cao và có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp có thể sẽ phải đối mặt với rủi ro nợ xấu và áp lực trích lập tăng cao trong năm 2024 – 2025.

VCBS duy trì dự báo lợi nhuận trước thuế toàn ngành Ngân hàng giảm tốc đi ngang trong năm 2023 và có sự phân hóa về triển vọng lợi nhuận giữa các nhóm ngân hàng. Lợi nhuận tiếp tục có sự phân hóa mạnh trong 2024 với mức tăng trưởng khoảng 10%, một số ngân hàng thuộc nhóm quy mô nhỏ sẽ tiếp tục giảm tốc, thậm chí tăng trưởng âm.

VCBS đánh giá triển vọng đầu tư cổ phiếu ngành ngân hàng đang ở mức phù hợp thị trường: Định giá P/B toàn ngành hiện thấp hơn khoảng 15% so với mức trung bình 5 năm.

Nhóm cổ phiếu có thể xem xét đầu tư trong dài hạn là các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội so với ngành, bao gồm: ACB, BID, MBB, MSB, STB, TCB, VCB, VIB.

