Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SAB

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu cho Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã cổ phiếu SAB) nhưng vẫn duy trì khuyến nghị mua.

Giá mục tiêu của chúng tôi thấp hơn là do P/E mục tiêu của VCSC giảm 9% (từ 23,9x xuống 21,7x), được bù đắp một phần nhờ dự báo EPS 2024 của VCSC cao hơn 3%. P/E mục tiêu của VCSC thấp hơn là do điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) của lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2023-2028 của SAB từ 8% xuống 6%. VCSC điều chỉnh giảm 4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (thay đổi lần lượt 3%/0%/-2%/-8%/-10% trong năm 2024/2025/2026/2027/2028) vì chúng tôi điều chỉnh giảm 3% dự báo tổng sản lượng bia bán trong giai đoạn 2023-2028. VCSC kỳ vọng tiêu thụ bia sẽ phục hồi chậm hơn do kéo dài việc áp dụng luật không lái xe khi say rượu tại Việt Nam một cách nghiêm ngặt.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 5/3 (Ảnh minh họa: KT)

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

VCSC nâng giá mục tiêu thêm 10% và duy trì khuyến nghị mua cho Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã cổ phiếu MWG). VCSC vẫn tin tưởng vào khả năng của MWG trong việc tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với bán lẻ thực phẩm hiện đại từ những người tiêu dùng ngày càng coi trọng chất lượng hơn nhờ thế mạnh về thực phẩm tươi sống.

VCSC nâng giá mục tiêu chủ yếu do mức tăng 38% trong định giá của VCSC cho BHX. Điều này là do VCSC nâng dự báo tổng thu nhập thuần giai đoạn 2024-2032 của BHX thêm 12%, được thúc đẩy bởi dự báo mở rộng cửa hàng mới cao hơn trong giai đoạn 2026 – 2031. VCSC cũng giảm tỷ lệ chiết khấu của BHX 100 điểm cơ bản xuống 14% (phù hợp với chi phí vốn chủ sở hữu chúng tôi áp dụng cho định giá đối với TGDĐ & ĐMX). Điều này phản ánh sự tin tưởng của VCSC vào khả năng của BHX tạo ra lợi nhuận dài hạn cho MWG sau năm 2024.

VCSC nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2025 của MWG thêm 2% do VCSC cho rằng TGDĐ & ĐMX sẽ đạt được hiệu quả hoạt động tốt hơn trong giai đoạn này, dựa theo kết quả đóng cửa cửa hàng cao hơn dự kiến trong năm 2023. VCSC duy trì dự báo BHX sẽ ghi nhận lỗ ròng 280 tỷ đồng (-77% so với cùng kỳ năm trước) trong năm 2024 và lãi ròng 238 tỷ đồng trong năm 2025.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu CTD

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), lợi nhuận hoạt động kinh doanh quý II/2024 của Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã cổ phiếu CTD) đạt 47 tỷ đồng (tăng 172% so với quý trước) nhờ tỷ trọng backlog mảng công nghiệp gia tăng, đồng thời, các dự án cũ với biên lãi gộp thấp dần được bàn giao và ghi nhận hết. Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp (SG&A) giảm 33% nhờ chi phí dự phòng giảm 31%.

CTD đã hoàn thành trích lập 100% nợ xấu liên quan tới Công ty TNHH Saigon Glory, theo đó, nhóm phân tích kỳ vọng chi phí dự phòng trong FY2024 được kiểm soát ở mức 104 tỷ đồng.

Trong quý III/2024, CTD đã mua lại 100% vốn góp 2 công ty trong lĩnh vực nhôm kính và M&E, ước tính biên lãi gộp của 2 mảng này đạt lần lượt 15% và 3%. KBSV kỳ vọng 2 công ty mới sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh khi đấu thầu của CTD, đồng thời cải thiện năng lực thi công và dần tạo động lực tăng trưởng trong mảng công nghiệp (M&E chiếm 60-70% giá trị công việc trong 1 dự án công nghiệp).

Tỉ trọng backlog mảng công nghiệp của CTD tăng lên 32% trong quý II/2024. KBSV kỳ vọng backlog mảng này sẽ được cải thiện lên 40% trong thời gian tới nhờ năng lực thi công đã được chứng minh và được cải thiện với mảng M&E mới đầu tư và nền tảng tài chính vững chắc và khả năng đáp ứng các yêu cầu về ESG là lợi thế khi đấu thầu các dự án có vốn FDI.

KBSV khuyến nghị nắm giữ với CTD với giá mục tiêu 76.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức lợi nhuận kỳ vọng 7%.

