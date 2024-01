Nhận định chứng khoán 8/1: Thị trường đang tiếp diễn xu hướng phục hồi

Khuyến nghị kém khả quan dành cho cổ phiếu GVR

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh khuyến nghị cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) từ phù hợp thị trường xuống kém khả quan nhưng tăng giá mục tiêu thêm 11% lên 17.600 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi cập nhật định giá cho GVR từ giữa năm 2024 đến cuối năm 2024, điều này bị ảnh hưởng một phần bởi dự báo của chúng tôi rằng sự phục hồi của mảng cao su và gỗ trong giai đoạn 2024-25 sẽ chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của chúng tôi.

VCSC hạ dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2023 xuống 2.600 tỷ đồng (-31% so với cùng kỳ năm trước) tương ứng với kết quả kinh doanh (KQKD) 9 tháng của năm 2023 thấp hơn dự kiến và KQKD sơ bộ năm 2023 được công bố gần đây. VCSC cho rằng KQKD thấp chủ yếu do giá bán cao su phục hồi chậm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến kết quả biên lợi nhuận gộp và LNST sau lợi ích CĐTS.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/1 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025 sẽ tăng 19%/22% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp dự kiến cải thiện khi nhu cầu tiêu thụ cao su và giá bán trung bình tăng, bên cạnh sự phục hồi của lợi nhuận từ các công ty liên kết của GVR. VCSC điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025 thêm 21%/13% chủ yếu do giá bán trung bình và nhu cầu đối với mảng cao su và gỗ phục hồi chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của VCSC.

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu SSI

VCSC duy trì giá mục tiêu cho CTCP chứng khoán SSI (SSI) ở mức 33.300 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ mua xuống phù hợp thị trường do giá cổ phiếu đã tăng 27% trong 2 tháng qua.

VCSC cho rằng, giá cổ phiếu SSI tăng mạnh trong thời gian gần đây một phần do nhà đầu tư tin tưởng vào tác động tích cực của hệ thống KRX khi hệ thống này đi vào hoạt động vào năm 2024 và các phương pháp chủ động từ cơ quan chức năng cũng như các công ty chứng khoán để loại bỏ yêu cầu cấp vốn trước cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo tiền đề cho thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng cấp từ trạng thái cận biên lên trạng thái mới nổi vào năm 2025 và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai sau khi phương án phát hành quyền được các cổ đông thông qua vào cuối tháng 12/2023.

Trong khi đó, VCSC duy trì quan điểm và dự báo lợi nhuận cho SSI như đã nêu trong Báo cáo cập nhật SSI [mua +33,2%] - Kỳ vọng giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTB) năm 2024 cao hơn sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. VCSC kỳ vọng SSI ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2024, đạt 2.800 tỷ đồng nhờ doanh thu môi giới tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước tương ứng với kỳ vọng của VCSC rằng SSI có thể duy trì thị phần của công ty ở cả 3 sàn giao dịch ở mức ~ 10 % với giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTB) năm 2024 tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu cho vay ký quỹ tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước do giả định cao hơn của chúng tôi đối với tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước của dư nợ cho vay ký quỹ, bị ảnh hưởng một phần bởi giả định thấp hơn của chúng tôi về tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước của lãi suất cho vay ký quỹ thực tế và lợi nhuận từ HTM tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu chứng khoán 2024 sẽ hồi phục cùng thị trường chung

Theo quan điểm của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 sẽ có sự phục hồi tốt so với giai đoạn 2022 – 2023.

Cổ phiếu chứng khoán 2024 sẽ hồi phục cùng thị trường chung (Ảnh minh họa: KT)

Nhận định được đưa ra dựa trên: Định giá thị trường đang ở mức thấp. Chỉ số PE tính đến ngày 22/12/2023 đạt 14.7x thấp hơn mức trung bình PE 10 năm của VN-Index là 16.6x. Dựa trên tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường kỳ vọng đạt 15% trong năm 2024 với động lực từ nhóm hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, tài chính, PE forward 2024 dự kiến đạt 12.8x, thấp hơn độ lệch chuẩn -1 của trung bình PE 10 năm là 13.5x. Trong khi đó, chỉ số P/B của VN-Index tại ngày 22/12/2023 đạt 1.61x, thấp hơn độ lệch chuẩn -1 của trung bình P/B 10 năm là 1.78x. Vùng P/B 1.5x - 1.6x cũng là vùng định giá thấp nhất của VN-Index trong 10 năm qua.

Thứ hai là thanh khoản thị trường sẽ được cải thiện trong năm 2024 nhờ nền lãi suất thấp và đưa vào vận hành hệ thống KRX. Cuối 2022 đầu 2023, thị trường giảm điểm và tạo đáy trước những diễn biến tiêu cực từ vĩ mô quốc tế kết hợp với cuộc khủng hoảng thị trường trái phiếu và vụ việc liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Thanh khoản thị trường giao động ở mức 10.000 – 12.000 tỷ đồng/phiên. KBSV cho rằng, đây sẽ là vùng đáy của thanh khoản trong nhiều năm tới và giá trị giao dịch sẽ được cải thiện trong năm 2024 nhờ: kỳ vọng thị trường tăng giá thu hút dòng tiền đầu tư; lãi suất huy động và cho vay đều về mức thấp, tăng sức hấp dẫn của các tài sản đầu tư tài chính; áp dụng hệ thống KRX.

Thị trường chứng khoán phục hồi tốt là động lực mạnh mẽ để các công ty chứng khoán cải thiện hoạt động kinh doanh của mình ở tất cả các mảng kinh doanh chính bao gồm đầu tư, môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ.

Hiện tại, hầu hết các cổ phiếu trong ngành đều đang giao dịch ở mức trên hoặc tiếp cận vùng P/B trung bình 5 năm. Với kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ phục hồi tốt trong năm 2024 về cả giá và thanh khoản cùng các tác động tích cực của đưa vào vận hành hệ thống KRX, nhà đầu tư có thể xem xét và lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán vào những nhịp điều chỉnh về hoặc dưới mức P/B trung bình để có lợi suất kỳ vọng lớn.