>> Nhận định chứng khoán 8/3: VN-Index tiếp tục tiến về vùng 1.280 đến 1.300 điểm

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu STB

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giữ nguyên giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) ở mức 38.100 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua. VCSC không thay đổi giá mục tiêu do tác động tích cực từ mức tăng 1,7% trong dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) giai đoạn 2024-2028 của VCSC (-9,8%/+13,6%/+5,1%/-1,1%/-0,6% trong năm 2024/2025/2026/2027/2028) đối với mô hình định giá thu nhập thặng dư được bù đắp bằng tác động tiêu cực từ định giá P/B mục tiêu do dự báo lợi nhuận năm 2024 thấp hơn của VCSC. VCSC duy trì P/B mục tiêu cho STB ở mức 1,1 lần.

VCSC tăng dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2024-2028 chủ yếu do tăng 10,1% dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII) khi VCSC tin rằng quá trình số hóa mạnh mẽ của STB trong 2 năm qua và sự phục hồi kinh tế sẽ hỗ trợ thu nhập thanh toán và thu nhập bancassurance của STB. Điều này bù đắp cho mức tăng 2,1% trong dự báo chi phí hoạt động kinh doanh (OPEX) và mức tăng 0,6% trong dự báo chi phí dự phòng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/3 (Ảnh minh họa: KT)

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MBB

VCSC tăng 9,6% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) lên 28.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do VCSC tăng 15,0% dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng 4%/12%/17%/23%/25% vào năm 2024/2025/2026/2027/2028).

VCSC tăng 2,2% dự báo LNST năm lên 24.800 tỷ đồng (+17,7% so với cùng kỳ năm trước) do thu nhập từ HĐKD (TOI) tăng 1,2%, bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí dự phòng tăng 1,6%.

VCSC kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2024 với chất lượng tài sản được kiểm soát tốt và MBB sẽ duy trì tỷ lệ CASA hàng đầu trong ngành với khả năng thu hút khách hàng tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDB

VCSC tăng 15,6% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) lên 26.000 đồng/cổ phiếu, nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ mua xuống khả quan do giá cổ phiếu đã tăng gần 24% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ việc VCSC tăng 20,5% dự báo LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng 13%/+28%/+31%/+35%/+34% cho năm 2024/2025/2026/2027/2028).

VCSC giảm 12,8% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 xuống còn 12.300 tỷ đồng (+22,4% so với cùng kỳ năm trước) chủ yếu do (1) thu nhập ngoài lãi (NOII) giảm 54,2% ảnh hưởng thu nhập lãi ròng (NII) tăng 16,6% đến từ tăng trưởng tín dụng năm 2023 cao hơn dự kiến và dự báo NIM năm 2024 cao hơn.

Dự báo NOII năm 2024 thấp hơn của VCSC chủ yếu do giả định HDB ghi nhận 5 nghìn tỷ đồng thu nhập bancassurance từ việc hoàn tất quan hệ đối tác bancassurance độc quyền trong 15 năm bắt đầu từ cuối năm 2024 thay vì ghi nhận trong 1 năm như dự báo trước đây của VCSC.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu GAS

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) hạ dự báo sản lượng tiêu thụ LNG trong năm 2024 từ 150.000 tấn xuống còn 40.000 tấn do lùi giả định ngày phát điện thương mại của nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 sang cuối Quý 1/2025. Trong năm 2024, 100% sản lượng khí LNG dự kiến sẽ được cấp cho các khách hàng công nghiệp tại khu vực miền Nam. Do vẫn chưa có cơ chế tính giá thương mại khí LNG, KBSV tạm thời giả định GAS sẽ hỗ trợ giá bán LNG thấp hơn 5% so với mức giá khí nhập vào trong năm 2024 và 2025.

Dựa trên định giá FCFF và P/E, KBSV khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 87.100 đồng/cổ phiếu, tương đương mức upside 8,3% so với giá tại ngày 7/3/2024.