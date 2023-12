Nhận định chứng khoán 13/12: VN-Index tiến về khu vực 1.160 điểm

Thị trường sẽ hướng tới mục tiêu ngưỡng cản 1.150 điểm

VN-Index tiếp tục có phiên giao dịch tăng điểm nhẹ khi rung lắc kiểm tra lại vùng giá hỗ trợ gần nhất quanh 1.120 điểm. Kết phiên giao dịch ngày 12/12, VN-Index tăng 2,13 điểm (+0,19%) lên mức 1.127,63 điểm nhưng với thanh khoản suy giảm khá mạnh. VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng giá cao nhất tháng 11/2023 tương ứng 1.133 điểm. HNX-Index tăng 0,34 điểm (+0,15%) lên 231,71 điểm. Độ rộng trên 2 sàn niêm yết nghiêng về tích cực khi có 336 mã tăng giá (10 mã tăng trần), 296 mã giảm giá (9 mã giảm sàn) và 177 mã giữ giá tham chiếu.

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết chỉ đạt 15.483,62 tỷ đồng, giảm 4,29% so với phiên trước, và là phiên thứ ba liên tiếp thanh khoản suy giảm sau khi giao dịch đột biến ngày 7/12. Thể hiện mức độ phân hóa mạnh, thanh khoản suy giảm mạnh tại nhiều mã, nhóm mã vốn hóa trung bình, nhỏ khi thị trường dần đi vào giai đoạn kết thúc năm 2023. Thị trường giao dịch với thanh khoản suy giảm một phần có thể do tâm lý chờ đợi về cuộc họp lãi suất của FED sắp diễn ra. Với thanh khoản liên tiếp suy giảm dưới mức trung bình, thị trường không có nhiều điểm nhấn nổi bật, tuy vẫn có một số nhóm ngành thu hút lực cầu, thanh khoản khá đột biến, tích cực như nhóm công nghệ với: CMT (+13,43%), ITD (+4,17%), FPT (+1,89%)..., bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dệt may cũng có diễn biến tăng giá tích cực, thanh khoản gia tăng tốt như: TNG (+4,19%), VGT (+2,52%), TCM (+2,31%), G36 (+1,37%)...

Nhóm cổ phiếu phân bón cũng có diễn khá tích cực, đa số tăng điểm, thanh khoản cải thiện với: LAS (+3,45%), BFC (+3,04%), DCM (+1,39%)... Các cổ phiếu thép cũng có tăng giá ngay từ đầu phiên, thanh khoản gia tăng vượt mức trung bình như: POM (+7,00%), HPG (+1,64%), TVN (+1,56%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), trong ngắn hạn, thị trường sẽ hướng tới mục tiêu ngưỡng cản 1.150 điểm, về trung hạn, VN-Index sẽ cần tiến tới khu vực cân bằng để hình thành nền tích lũy mới.

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, đà hồi phục mạnh vừa qua đưa VN-Index thoát khỏi trì kéo của nền tích lũy cũ và sau khi VN-Index test hỗ trợ 1.100 điểm thành công thị trường có khả năng sẽ hình thành nhịp tăng mới, tuy nhiên, nhịp hồi phục vẫn mang tính kỹ thuật mà chưa hình thành uptrend. Thị trường đã dần hình thành nền tích lũy ngắn hạn để tạo cơ sở hướng tới cản ngắn hạn đầu tiên quanh 1.150 điểm.

“Nhịp hồi phục tiếp theo của thị trường đang dần hình thành. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, cơ hội giải ngân vẫn xuất hiện khi VN-Index có phiên bùng nổ tiếp theo, tuy nhiên, giai đoạn này nhà đầu tư ngắn hạn không nên giải ngân tỷ trọng lớn và không nên mua đuổi. Với nhà đầu tư trung, dài hạn thì thị trường vẫn đã được xác nhận là qua đáy downtrend tại 950 điểm mặc dù hiện tại xu hướng uptrend kết thúc nhưng khả năng cao thị trường sẽ đi vào vùng tích lũy lại, do đó, nhà đầu tư dài hạn không cần quá lo ngại, nhà đầu tư trung dài hạn hoàn toàn có thể chờ cơ hội giải ngân thêm khi thị trường tích lũy ổn định trở lại”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index tiến về khu vực 1.160 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), những dấu hiệu tốt đang xuất hiện rõ ràng hơn khi chỉ số VN-Index ghi nhận phiên tăng nhẹ thứ 3 liên tiếp và duy trì trên các đường trung bình động MA5 ngày và MA200 ngày. Bên cạnh đó, thị trường đang chờ đợi tin tức tích cực từ chuyến thăm của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc – Tập Cận Bình. Ngoài ra, đây cũng là tuần các quỹ ETFs ngoại thực hiện cơ cấu danh mục, do đó sẽ xuất hiện nhiều biến động lớn hơn trong thời gian sắp tới.

“Thị trường đang trong xu hướng tích lũy lành mạnh để chuẩn bị cho nhịp vượt kháng cự, tiến về khu vực 1.160 điểm từ nay đến cuối năm. Do đó, nhà đầu tư nên tập trung quan sát thị trường, tiếp tục nắm giữ danh mục và chờ đợi các tín hiệu tích cực hơn từ thị trường”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 13/12. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.130 điểm trong những phiên giao dịch tới khi đồ thị giá của chỉ số này đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục ít biến động khi thị trường vẫn đang chờ đợi cuộc họp của Fed diễn ra vào hôm nay 13/12.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức trung tính lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.