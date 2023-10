Nhận định chứng khoán 25/10: Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng

Rủi ro chỉ số điều chỉnh trở lại và kiểm định các vùng giá thấp hơn vẫn duy trì

Với áp lực điều chỉnh trong phiên trước, VN-Index đầu phiên 24/10 tăng điểm nhẹ, thanh khoản ở mức rất thấp với nhiều mã vẫn chịu áp lực bán trong phiên giao dịch sáng. Trong phiên VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.088 điểm, tương ứng vùng giá thấp của các phiên giao dịch ngày 18-19 và 21/10, sau đó phục hồi tốt trở lại với thanh khoản cải thiện hơn, lực cầu mua giá xanh gia tăng tốt hơn. Kết phiên giao dịch ngày 24/10, VN-Index tăng 12,37 điểm (+1,13%) lên mức 1.105,9 điểm. HNX-Index tăng 2,63 điểm (+1,16%) lên 228,89 điểm. Độ rộng trên 2 sàn niêm yết tích cực trở lại với 446 mã tăng giá (14 mã tăng trần), 202 mã giảm giá (11 mã giảm sàn) và 125 mã giữ giá tham chiếu.

Thanh khoản trên hai sàn tiếp tục ở mức thấp khi có 11.723,39 tỷ đồng được giao dịch, giảm 12,85% so với phiên trước, khoảng 60% so với mức trung bình, cho thấy mức độ phục hồi vẫn kém tích cực, nhiều mã thanh khoản suy giảm mạnh khi nhà đầu tư cá nhân giảm mạnh giao dịch. Với diễn biến khá tích cực ở những phiên trước, nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục có mức độ phục hồi tốt so với thị trường chung, thanh khoản cải thiện khi giá vượt lên vùng giá thấp nhất đầu tháng 10, đa số tăng giá tích cực như DIG (+6,23%), DXG (+4,73%), NLG (+3,53%), CEO (+3,45%), HDC (+3,26%).... ngoài các mã điều chỉnh như NDN (-1,89%), TDH (-0,60%)...

Các cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng cũng phục hồi tốt. Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, cao su chịu áp lực điều chỉnh ít hơn so với thị trung chung, nhiều mã cũng phục hồi khá tốt thị thị trường hồi phục, thanh khoản dưới trung bình như IDC (+4,10%), TIP (+3,78%), SZC (+3,74%), GVR (+3,54), KBC (+2,80%)... ngoài LHG (-1,32%), BCM (-0,31%)... Các cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán sau khi đa số chịu áp lực bán khá mạnh phiên trước đều đã phục hồi nhẹ trở lại với thanh khoản giảm khi phục hồi như VCI (+2,36%), BSI (+2,15%), AGR (+2,15%), VIX (+2,08%)... Các cổ phiếu ngân hàng đa số cũng phục hồi tốt với thanh khoản dưới mức trung bình.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xét dưới góc nhìn ngắn hạn, nếu VN-Index tiếp tục tăng điểm trong các phiên hôm nay 25/10 thì có thể hình thành mô hình đáy W hoặc ít nhất là tạo đáy ngắn hạn và hướng tới điểm cân bằng cao hơn, tuy nhiên, sự phục hồi này nếu xảy ra cũng chỉ mang tính kỹ thuật bởi xu hướng uptrend đã kết thúc. Tuy nhiên, rủi ro chỉ số điều chỉnh trở lại và kiểm định các vùng giá thấp hơn vẫn duy trì.

Xu hướng trung hạn của thị trường vẫn tiếp tục đi tìm vùng cân bằng mới và tích lũy trở lại sau khi đã kết thúc uptrend và quá trình này dự kiến sẽ cần nhiều thời gian. Nền tảng gốc tích lũy của uptrend vừa qua là khá tốt, do đó, quá trình hình thành nền mới trong trường hợp tích cực là vùng 1.100 điểm - 1.250 điểm. Trong kịch bản xấu, vùng tích lũy 1.000 điểm - 1.100 điểm trước đó sẽ là vùng tích lũy dài hạn.

“Thị trường đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ quan trọng 1.100 điểm và chưa xác nhận rõ ràng xu hướng ngắn hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục theo dõi trong các phiên tới và chỉ nên giải ngân với tỷ trọng thấp nếu thị trường xác nhận mô hình đáy W. Nhà đầu tư trung, dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường tiếp tục xu thế giằng co khi dòng tiền lớn vẫn chưa nhập cuộc. Tuy nhiên, với thanh khoản cạn kiệt, khả năng cao VN-Index đang dần tìm được điểm cân bằng mới quanh vùng 1.090 – 1.100 điểm.

“Rủi ro trong ngắn hạn vẫn hiện hữu, do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, và hạn chế mua đuổi trong giai đoạn hiện tại”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại và chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt mức đường trung bình 200 trong ngắn hạn. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng và lực cầu ngắn hạn vẫn ở mức thấp tại các mức giá cao nên các nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và chưa nên vội mua mới trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu tư có dấu hiệu lạc quan hơn, nhưng nhìn chung các nhà đầu tư vẫn còn rất bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường trong phiên hôm nay 25/10. Đồng thời, các nhà đầu tư không nên bán ra ở vùng giá hiện tại”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.