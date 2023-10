Nhận định chứng khoán 30/10: Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

Thị trường vẫn đang vận động lỏng lẻo

VN-Index tiếp tục có tuần giao dịch gần cuối tháng 10 kém tich cực, đặc biệt là phiên giao dịch giảm điểm mạnh ngày 26/10 khi VN-Index giảm 4,28% với thanh khoản rất đột biến và điều chỉnh mạnh về vùng giá 1.040 điểm. Mặc dù có phiên giao dịch phục hồi tốt cuối tuần với đa số mã phục hồi tốt sau khi giảm mạnh, nhưng VN-Index vẫn giảm mạnh 4,26% so với tuần trước về mức 1.060,62 điểm. HNX-Index có diễn biến tương tự kết thúc tuần ở mức 218,04 điểm giảm 4,56% so với tuần trước. Trong tuần, thanh khoản trên HOSE đạt 70.404,20 tỷ đồng, giảm 10,3% so với tuần trước, khối lượng giao dịch giảm 5,7%, trong đó áp lực bán mạnh đột biến tập trung nhiều ở các mã trong VN30. Thanh khoản HNX giảm 10,5% với 9.183,29 tỉ đồng được giao dịch.

Bất động sản là tâm điểm của thị trường trong tuần khi có những biến động rất mạnh, tiêu cực với nhóm vốn hóa lớn và đa số các mã khác như VHM (-11,91%), LGL (-10,31%),NBB (-8,84%), NDN (-8,65%), CII (-7,08%)... trong khi một số mã vẫn có diễn biến phục hồi tốt, kết thúc tuần tăng điểm nhờ phiên tăng giá hết biên độ cuối tuần như CEO (+1,5%), DXG (+3,88%), DIG (+3,93%)... Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán sau tuần giảm điểm mạnh trước đó, tiếp tục có tuần giao dịch kém tích cực, đa số vẫn giảm điểm mạnh, thanh khoản gia tăng ở mức trên trung bình.

Tuần giao dịch 23-27/10, VN-Index giảm mạnh 4,26% so với tuần trước về mức 1.060,62 điểm

Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng đa số cũng chịu áp lực điều chỉnh nhưng phân hóa và tích cực hơn so với thị trường chung khi có những mã tăng giá so với tuần trước với: LPB (+5,15%), SSB (+4,50%), BID (+3,70%), VCB (+0,24%).... ngoài đa số chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh như: NVB (-11,50%), PGB (-9,43%), VPB (-6,48%), MSB (-5,38%)... Các nhóm ngành khác hầu hết đều có diễn biến kém tích cực trong tuần với áp lực bán mạnh và chỉ phục hồi tốt khi thị trường vào vùng quá bán ngắn hạn, ngoại trừ một số mã rất nổi bật, thanh khoản đột biến như: YEG (+21,57%), CTD (+7,45%), HAG (+7,36%), LPB (+5,15%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường vẫn đang vận động lỏng lẻo và sẽ cần nhiều thời gian để tìm đến khu vực cân bằng cho quá trình tích lũy. Thị trường trong ngắn hạn đang vận động lỏng lẻo nhưng có khả năng có nhịp hồi kỹ thuật do VN-Index rơi vào trạng thái quá bán.

“Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao nếu có giải ngân thì cũng nên với quan điểm thận trọng bởi nhịp hồi không phải là xu hướng uptrend tiếp diễn nên sẽ có thể kết thúc bất kỳ thời điểm nào. Trong trung, dài hạn thị trường dù mất xu hướng uptrend nhưng sẽ đi tìm điểm cân bằng mới và tích lũy lại nên rủi ro trung dài hạn không cao. Các nhà đầu tư trung và dài hạn giải ngân trong giai đoạn vừa qua từ chân sóng nếu tuân thủ chiến lược giải ngân, nhà đầu tư hoàn toàn đã cơ cấu được danh mục hợp lý, do vậy có thế tiếp tục nắm giữ danh mục”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 30/10 và chỉ số VN-Index có thể thể kiểm tra vùng khoảng trống giảm giá 1.083 – 1.100 điểm trong những phiên tới. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nên áp lực giảm giá vẫn còn lớn và thị trường vẫn đang ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý vẫn đang trong vùng bi quan quá mức cho nên thị trường có thể sẽ sớm hình thành vùng đáy trong giai đoạn này.

Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao (Ảnh minh họa: KT)

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư hạn chế mua trong giai đoạn này và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không cần thiết bán ra giai đoạn này và quan sát thêm diễn biến thị trường để có hành động cụ thể hơn trong phiên hôm nay 30/10”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đánh giá, về góc nhìn kỹ thuật, xét về khung đồ thị ngày, VN- Index sau khi giảm về khu vực 1.040 tương ứng với mốc 0.786 của thang đo Fibonacci mở rộng đã hình thành nến Dragonfly Doji nhờ lực cầu trong phiên chiều. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng thị trường đã tìm được điểm cân bằng khi chỉ báo quan trọng là MACD ở khung đồ thị ngày vẫn hướng xuống dưới khu vực đáy cũ đã được hình thành trước đó.

“Các nhà đầu tư vẫn còn tỷ trọng cổ phiếu cao, nên tận dụng những phiên phục hồi để thu gọn lại danh mục. Ngược lại, các nhà đầu tư vẫn còn tỷ trọng tiền mặt lớn có thể cân nhắc giải ngân bắt đáy lướt sóng T+ với tỷ trọng nhỏ từ 10 – 20% đối với các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.