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Thị trường chứng khoán có thêm cơ chế thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới

Thứ Sáu, 11:12, 13/11/2026
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VOV.VN - Sáng 13/11, tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, với 463/464 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bổ sung nhiều quy định mới về điều kiện hoạt động và chào bán chứng khoán

Điểm mới đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán là bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, tạo cơ sở pháp lý để thử nghiệm ứng dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong điều kiện thực tế.

Theo quy định mới, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho phép tổ chức thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán, với giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian. Cơ chế này áp dụng với những nội dung pháp luật chưa có quy định hoặc có quy định khác với hiện hành.

Tổ chức tham gia phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Việc thử nghiệm phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và pháp luật liên quan. Cơ quan có thẩm quyền được điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận; quyết định gia hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 

Sau quá trình thử nghiệm, cơ quan có thẩm quyền sẽ sơ kết, tổng kết để xem xét tiếp tục áp dụng cơ chế này hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai chính thức. Tổ chức, cá nhân tham gia tự chịu trách nhiệm về hoạt động thử nghiệm theo quy định.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi điều kiện nhân sự đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Đối với công ty chứng khoán, điều kiện nhân sự gồm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, tối thiểu 3 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với từng nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép và ít nhất một nhân viên kiểm soát tuân thủ.

Tổng giám đốc hoặc Giám đốc phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác; đồng thời có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Trường hợp Tổng giám đốc hoặc Giám đốc không phải người đại diện theo pháp luật, công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật đáp ứng các tiêu chuẩn nhân sự này. Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ cũng phải đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Đối với công ty quản lý quỹ, Luật quy định tối thiểu 5 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và một nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư của doanh nghiệp khác; có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định của Chính phủ.

Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đã thành lập và hoạt động trước khi Luật có hiệu lực có thời hạn 2 năm để bảo đảm có ít nhất một người đại diện theo pháp luật đáp ứng tiêu chuẩn mới, nếu hiện chưa đáp ứng.

Về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Luật quy định tổ chức phát hành phải bảo đảm tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, bao gồm cả số cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán, do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Đối với tổ chức phát hành có vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký chào bán từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10%, với điều kiện số cổ phiếu này do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Luật cũng sửa đổi quy định về báo cáo tài chính trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng. Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Ý kiến kiểm toán về nguyên tắc phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. Trường hợp có ý kiến ngoại trừ, khoản ngoại trừ không được ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; tổ chức phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và được tổ chức kiểm toán xác nhận về ảnh hưởng của nội dung ngoại trừ.

Không tập huấn 3 năm liên tục có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

Để phù hợp với hoạt động trên môi trường số, Luật bổ sung quy định giao dịch điện tử và bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật về giao dịch điện tử. Các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng có thể được giao kết bằng văn bản hoặc hình thức phù hợp theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.

Đối với chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Luật quy định 3 loại gồm chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Cá nhân được cấp chứng chỉ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán; có trình độ từ đại học trở lên, trình độ chuyên môn về chứng khoán và đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch tương ứng.

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Toàn cảnh phiên biểu quyết thông qua

Đáng chú ý, Luật bổ sung các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề. Người được cấp chứng chỉ có thể bị thu hồi nếu không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ; không tham gia tập huấn hằng năm trong 3 năm liên tục hoặc không làm việc tại tổ chức sử dụng người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong 3 năm liên tục.

Người được cấp chứng chỉ cũng không được đồng thời làm việc cho từ 2 tổ chức sử dụng người có chứng chỉ trở lên và phải tham gia các khóa tập huấn hằng năm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Luật đồng thời mở rộng một số hoạt động, dịch vụ của công ty chứng khoán, trong đó có dịch vụ đại lý quản lý tài sản bảo đảm đối với tiền gửi trên tài khoản chuyên dụng và tài sản trên tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng. Công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán còn được cung cấp dịch vụ làm đại diện người sở hữu trái phiếu, tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp và tư vấn quản trị, chiến lược doanh nghiệp.

Về tổ chức thị trường, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, mô hình hoạt động, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của các Sở giao dịch chứng khoán theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng thời quyết định cơ cấu lại vốn nhà nước tại các Sở giao dịch chứng khoán theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Trong thời hạn một năm kể từ ngày Luật có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về tổ chức và hoạt động của các Sở giao dịch chứng khoán theo quy định mới.

Vân Hồng/VOV.VN
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