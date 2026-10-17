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Thị trường vùng Vịnh ghi nhận đợt bán tháo cổ phiếu mạnh nhất kể từ năm 2019

Thứ Bảy, 06:51, 17/10/2026
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VOV.VN - Theo một báo cáo mới đây về thị trường chứng khoán các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,3 tỷ USD cổ phiếu trong quý 3 năm 2026. Đây là dòng vốn chảy ra hàng quý lớn nhất, kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2019.

Kamco Invest - một tập đoàn tài chính tại khu vực Trung Đông cho biết, các nhà đầu tư trong nước đã bù đắp phần nào thiệt hại bằng hoạt động mua ròng trị giá 760 triệu USD, đảo ngược tình trạng bán ròng 921 triệu USD trong quý thứ hai.

Theo báo cáo của Kamco Invest, thị trường chứng khoán các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã chứng kiến ​​những xu hướng trái chiều trong quý 3 năm 2026, phản ánh tác động của các diễn biến địa chính trị đến điều kiện thị trường, tâm lý nhà đầu tư, lợi nhuận doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của các ngành trong khu vực.

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Thị trường chứng khoán vùng Vịnh ghi nhận đợt bán tháo cổ phiếu mạnh nhất kể từ năm 2019. Ảnh minh họa, nguồn: Reuters

Cũng theo tập đoàn tài chính này, các nhà đầu tư tại các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã mua ròng 323 triệu USD cổ phiếu của Saudi Arabia, nhiều hơn bất kỳ thị trường khu vực nào khác.

Một số chuyên gia kinh tế đánh giá, rủi ro địa chính trị tại khu vực gia tăng là nguyên nhân dẫn đến đợt bán tháo, tuy vậy, nguồn dự trữ tài chính của các nước vùng Vịnh, cùng với các tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế, đang giúp hạn chế sự gián đoạn.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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