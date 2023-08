Vi phạm về đầu tư tài chính, công ty quản lý của PVComBank bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 672/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital).

Theo quyết định xử phạt, PVCB Capital này bị phạt tiền 175 triệu đồng, căn cứ vào quy định tại điểm c khoản 4 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về đầu tư tài chính.

Cụ thể, Công ty quản lý quỹ của PVCombank đã thực hiện tạm ứng cho một số cá nhân là nhân viên công ty, mục đích tạm ứng là tạm ứng chi phí hoạt động của công ty, không có nội dung công việc cụ thể cho từng nhân viên.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2023, vốn điều lệ theo giấy phép thành lập của PVCB Capital là 100 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng PVComBank chiếm tới 99,97%, còn lại là của 2 cá nhân là bà Nguyễn Thanh Ngọc và bà Trần Thị Thu Hằng (mỗi người 0,015%).

PVCB Capital có tổng số 34 nhân viên, trong đó có 11 người có chứng chỉ hành nghề.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2023 của PVCB Capital, trong quý II, Công ty này có lợi nhuận sau thuế -hơn 12,2 triệu đồng, trong khi quý I đang lãi hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Giám đốc PVCB Capital Trần Quang Vinh ký cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2023 của Công ty giảm 2.317 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm là 101%. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng chung của thị trường, việc huy động nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức và khách hàng cá nhân mới gặp rất nhiều khó khăn, nên doanh thu từ hoạt động quản lý danh mục bị giảm đáng kể so với quý II/2022. Đây là nguyên nhân trọng yếu khiến lợi nhuận quý II của PVCB Capital giảm tới 101% so với cùng kỳ.