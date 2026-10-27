Chuyển dịch năng lượng xanh: Lộ trình thể chế và “bài toán” cạnh tranh quốc gia

Tuy nhiên, để chuyển dịch xanh thực sự trở thành động lực cạnh tranh thay vì chỉ dừng lại ở nghĩa vụ chi phí, việc đồng bộ chính sách và ứng dụng các công cụ thị trường được xem là chìa khóa quyết định.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại Tọa đàm “Chuyển dịch năng lượng xanh – Nền tảng cho tiêu dùng bền vững”, các chuyên gia đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có bước đi tương đối nhanh và chủ động trong khu vực về định hướng phát triển bền vững. Kể từ sau tuyên bố cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 tại Hội nghị COP26 (năm 2021), hệ thống pháp luật và các chính sách hành động của Việt Nam đã liên tục được kiện toàn.

Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện thuộc nhóm 5 quốc gia thực hiện đúng Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), với mục tiêu giảm 15,8% lượng phát thải bằng nguồn lực trong nước và có thể lên tới 43,5% khi nhận được sự hỗ trợ quốc tế.

“Việt Nam đã đi trước nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực và trên thế giới về mặt cam kết. Hệ thống chính sách được thiết kế tiệm cận với xu hướng toàn cầu, chuyển đổi mạnh mẽ từ công cụ kiểm soát hành chính sang các công cụ kinh tế thị trường”, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ cho biết.

Phân tích rõ hơn về hành lang pháp lý, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ cho biết, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã mở đường cho hàng loạt công cụ thị trường vận hành. Đáng chú ý, cơ quan tham mưu đã hoàn thiện Quyết định 46 (ngày 17/5/2026) quy định về phân loại xanh, tiêu chí kinh tế tuần hoàn và bộ tiêu chí ESG. Đây được xem là căn cứ pháp lý quan trọng để các doanh nghiệp đầu tư vào dự án chuyển dịch năng lượng có thể tiếp cận gói hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân hàng.

Bài học từ Thụy Điển: Thuế carbon và tăng trưởng kép

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế tại tọa đàm, ông Patrik Brodd, Tổng Vụ trưởng Vụ Chính sách Khí hậu (Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển) nhấn mạnh rằng hành động vì khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh hoàn toàn có thể song hành.

Ông Patrik Brodd, Tổng Vụ trưởng Vụ Chính sách Khí hậu, Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển

Kể từ năm 1990 đến nay, Thụy Điển đã giảm tới 33% lượng phát thải khí nhà kính nhưng GDP bình quân đầu người vẫn tăng trưởng 58%. Mục tiêu chiến lược của quốc gia Bắc Âu này là đạt Net Zero muộn nhất vào năm 2045.

“Nền tảng chuyển dịch của Thụy Điển bắt đầu từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 nhằm tự chủ năng lượng. Đến năm 1990, chúng tôi áp dụng thuế carbon để định giá trực tiếp chi phí phát thải vào giá thành sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền”, ông Patrik Brodd cho hay.

Bên cạnh thuế carbon, việc kết hợp với Hệ thống mua bán phát thải của Liên minh Châu Âu (EU ETS) và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã giúp Thụy Điển loại bỏ hầu hết nhiên liệu hóa thạch khỏi ngành sưởi ấm và điện năng.

Hướng tới bản cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) của Việt Nam, đại diện Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển khẳng định hai nước đang triển khai kế hoạch hành động cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược. Các lĩnh vực Thụy Điển sẵn sàng hợp tác và chuyển giao công nghệ bao gồm: kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, điện hóa, tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và tự động hóa công nghiệp.

Chuyển đổi năng lượng vận hành theo nguyên tắc thị trường

Dưới góc độ điều hành kinh tế, ông Nguyễn Quốc Việt – Nguyên Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) nhận định, điểm cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi tại Việt Nam là thể chế chính sách phải đồng bộ với hệ thống kinh tế và dựa vào cơ chế thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyên Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

Đồng tình với nhận định này, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ nhận định các chính sách chuyển đổi năng lượng hiện nay được thiết kế dựa trên hai nguyên tắc cơ bản: Người phát thải phải trả phí, tức là tổ chức, cá nhân xả thải hoặc làm suy giảm đa dạng sinh học phải chi trả chi phí khắc phục; Thứ hai là người hưởng lợi phải trả phí, trong đó các ngành kinh tế thụ hưởng tài nguyên môi trường (như du lịch, thủy điện) có nghĩa vụ đóng góp tài chính để tái tạo hệ sinh thái.

Việc áp dụng đồng bộ các công cụ như thị trường carbon, chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng và Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) sẽ tạo nguồn lực tài chính bền vững, thay thế dần cho các mệnh lệnh hành chính thuần túy.

“Chuyển dịch năng lượng chỉ thực sự tạo ra thay đổi căn bản khi nó tác động trực tiếp vào phương thức sản xuất và tiêu dùng, thay vì chỉ đơn thuần là bài toán thay đổi nguồn cung năng lượng”, ông Nguyễn Quốc Việt nêu rõ.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia khẳng định hành lang pháp lý của Việt Nam đang dần mở rộng. Vấn đề then chốt hiện nay là đưa các chính sách ưu đãi tài chính, phân loại xanh đến đúng đối tượng doanh nghiệp, giúp khu vực tư nhân tự tin biến chuẩn mực xanh thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.