Tuy nhiên, làm thế nào để bài toán “xanh hóa” không đè bẹp sức chịu đựng tài chính của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)?

Áp lực từ chuỗi cung ứng và lối thoát cho doanh nghiệp SME

Tại các địa phương phát triển công nghiệp mạnh như Hưng Yên, bức tranh chuyển đổi xanh đang diễn ra vô cùng gấp gáp. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, cho biết trong số khoảng 35.000 doanh nghiệp trên địa bàn, có tới 97–98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên chia sẻ tại diễn đàn

“Thực tế hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ từ việc cạnh tranh bằng giá rẻ, quy mô hay tốc độ giao hàng sang cạnh tranh bằng tiêu chuẩn xanh và hiệu quả tài nguyên. Nếu không chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ lập tức bị loại khỏi chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế”, bà Nguyễn Thị Thanh Hà phân tích.

Dù nhận thức rõ áp lực, nhưng rào cản lớn nhất của khối SME chính là nguồn vốn đầu tư ban đầu cho hạ tầng xanh như hệ thống điện mặt trời, thiết bị tự động hóa hay công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Trước bài toán khó này, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên gợi ý những hành động “dễ làm, tốn ít chi phí” mà mọi SME có thể thực hiện ngay:

Bước 1: Tối ưu hóa nội bộ (Thực hành tiết kiệm điện, phân loại rác xưởng).

Bước 2: Hợp tác mô hình linh hoạt (Cho thuê mái xưởng làm điện mặt trời để dùng điện sạch giá ưu đãi).

Bước 3: Đưa hoạt chất sinh học, vật liệu tái chế vào quy trình sản xuất sản phẩm.

Bước 4: Minh bạch hóa chứng cứ kiểm định chất lượng từ Cục, Viện uy tín.

Xây dựng hệ sinh thái để hạ giá thành sản phẩm xanh

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất lớn, bài toán làm sao để tạo ra sản phẩm “ngon - bổ - rẻ” nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn môi trường đòi hỏi một tư duy hoàn toàn khác: tư duy quy mô hệ sinh thái.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam, chia sẻ rằng sản phẩm bền vững không thể chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ có điều kiện kinh tế mà phải hướng tới đại đa số người tiêu dùng. Muốn kéo giá sản phẩm xanh xuống mức bình dân, bắt buộc doanh nghiệp phải xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng rộng lớn.

“Đây là bài toán tương tự như sự chuyển dịch từ đèn sợi đốt sang đèn LED trước đây. Khi mới xuất hiện, đèn LED rất đắt do ít người dùng, nhưng khi quy mô tiêu thụ tăng lên, chuỗi cung ứng tối ưu thì giá thành lập tức giảm mạnh. Tại Unilever, chúng tôi đã đưa 100% nhựa tái chế vào bao bì các dòng sản phẩm quen thuộc như Sunlight, Lifebuoy hay ứng dụng hoạt chất gốc thực vật. Khi hàng triệu gia đình cùng lựa chọn, chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ giảm xuống đáng kể”, bà Lê Thị Hồng Nhi phân tích.

Đặc biệt, đại diện Unilever khẳng định, doanh nghiệp không thể tuyên truyền chung chung rằng sản phẩm của mình "xanh", mà phải đưa ra những bằng chứng khoa học không thể chối cãi. Tỷ lệ 50% hay 100% nhựa tái chế, thành phần gốc thực vật phải được chứng minh thông qua sự kiểm định độc lập của các cơ quan chuyên môn, Bộ Y tế, các Cục, Vụ, Viện uy tín. Khi niềm tin được củng cố bằng con số thực tế, người tiêu dùng sẽ tự nguyện chọn mua, tạo nên vòng xoáy tích cực giúp sản phẩm ngày càng rẻ và phổ biến hơn.