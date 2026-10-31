Consumer Fest 2026: Đặt người tiêu dùng làm trung tâm của phát triển bền vững

Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, với sự tham dự dự kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo tỉnh/thành phố; Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cùng đại diện các doanh nghiệp, nghệ sĩ và người có ảnh hưởng (KOL).

Chương trình có sự tham gia của ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương; ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam; ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam; bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương.

Về phía lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên; bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Bắc Ninh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại chương trình Consumer Fest 2026.

Cùng tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo của các ban, ngành, các cục, vụ, viện, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và đặc biệt sự hiện diện của hơn 200 đại biểu là các tập đoàn doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí, các nghệ sĩ, KOL và đông đảo người tiêu dùng trên cả nước.

Với thông điệp “Kết nối thông tin – Gắn kết niềm tin”, ngày hội hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; đề cao chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và trách nhiệm doanh nghiệp trong xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn, bền vững.

Đưa Ngày hội tri ân người tiêu dùng trở thành sự kiện thường niên

Phát biểu tại chương trình ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết những năm qua, nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương phối hợp các Bộ, ngành, địa phương đã chủ trì tổ chức nhiều sự kiện thường niên quy mô lớn, lan tỏa rộng. Tuy nhiên, nhìn lại thực tiễn vẫn còn thiếu một sự kiện quy mô và bài bản dành riêng để tri ân người tiêu dùng – nơi người dân trực tiếp cảm nhận được sự trân trọng và đồng hành từ phía các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại chương trình.

Bởi trong bối cảnh phát triển mới, người tiêu dùng không chỉ đơn thuần là bên thụ hưởng, mà chính là nhân tố quan trọng quyết định và duy trì sự phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Mỗi lựa chọn tiêu dùng thông thái, mỗi phản hồi trách nhiệm của quý vị là thước đo chất lượng và là động lực cốt lõi thúc đẩy thị trường nâng tầm.

Chính vì vậy, trên cơ sở quán triệt tinh thần Kết luận số 207 của Ban Bí thư và cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 87 năm 2026, Bộ Công Thương quyết định đưa Ngày hội Tri ân người tiêu dùng trở thành sự kiện quy mô, thường niên trong giai đoạn 2026 – 2030.

"Mục tiêu và ý nghĩa lớn nhất của Sự kiện là tạo ra một không gian trải nghiệm vui vẻ, tự tin và an tâm. Thông qua Sự kiện, tôi kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp hãy cùng chung tay, tiếp tục đẩy mạnh tinh thần "người tiêu dùng là trung tâm" trong mọi chính sách, chiến lược kinh doanh và hành động thực tiễn. Về phần mình, Bộ Công Thương cam kết sẽ luôn giữ vững vai trò nòng cốt, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng một môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và văn minh", ông Thái nhấn mạnh.

Phát huy vai trò cầu nối truyền thông giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân

Cũng tại chương trình, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết trong nền kinh tế thị trường hiện đại, người tiêu dùng không chỉ là người mua hàng, mà còn là người đánh giá chất lượng sản phẩm, lựa chọn thương hiệu và quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

Theo ông Hùng, việc tri ân người tiêu dùng không chỉ là tổ chức những chương trình khuyến mại, những sự kiện mua sắm hay những lời cảm ơn. Sự tri ân thiết thực nhất chính là cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn, dịch vụ tốt hơn, giá cả hợp lý hơn và sự bảo vệ tốt hơn đối với quyền lợi của họ. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Là cơ quan truyền thông quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, trong mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí không chỉ là cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp với thị trường, mà trước hết phải là một kênh thông tin tin cậy, phục vụ lợi ích chính đáng của người dân.

"Người tiêu dùng cần gì từ báo chí? Đó là những thông tin chính xác, khách quan để lựa chọn sản phẩm; những kiến thức cần thiết để tiêu dùng an toàn, thông minh; những cảnh báo kịp thời trước hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; và một diễn đàn đáng tin cậy để phản ánh những bất cập, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình. Nhưng đồng hành không có nghĩa là chỉ quảng bá những mặt tích cực. Báo chí còn phải có trách nhiệm giám sát, phản biện, phát hiện những hành vi kinh doanh thiếu minh bạch, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, góp phần làm cho thị trường vận hành công bằng và lành mạnh hơn", ông Hùng nhấn mạnh.

Một nền báo chí có trách nhiệm phải góp phần bảo vệ người tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp làm ăn chân chính và củng cố niềm tin của xã hội đối với thị trường. Đó cũng là định hướng mà Đài Tiếng nói Việt Nam đang tập trung thực hiện trong quá trình đổi mới nội dung và chuyển đổi số: không chỉ đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, mà quan trọng hơn là cung cấp những thông tin thiết thực, có giá trị sử dụng, giúp người dân giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống.

Nghi thức nhấn nút cam kết đồng hành vì người tiêu dùng, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đại diện liên quan.

Với thông điệp “Kết nối thông tin – Gắn kết niềm tin”, ông Hùng mong rằng CONSUMER FEST 2026 sẽ không chỉ là một ngày hội mua sắm, trải nghiệm và giao lưu, mà còn là dịp để chúng ta cùng khẳng định những giá trị căn bản của một thị trường phát triển bền vững.

Đó là một thị trường mà người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ; doanh nghiệp lấy chất lượng, uy tín và trách nhiệm làm nền tảng cạnh tranh; cơ quan quản lý tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch; và báo chí thực sự đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vì lợi ích chung của xã hội. Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng được phục vụ, mà chính là chủ thể tạo ra động lực phát triển. Đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm cũng chính là đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chương trình còn có sự đóng góp, đồng hành của các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, cùng các đơn vị đồng hành khác. Chương trình nghệ thuật sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ Tuấn Cry, Quân A.P cùng các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sự chung tay của quý doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức chương trình, đồng thời lan tỏa thông nghiệp kết nối niềm tin, nâng cao trách nhiệm và thúc đẩy tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Thông qua CONSUMER FEST 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng xây dựng cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần hình thành môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững tại Việt Nam.