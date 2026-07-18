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Cải chính

DND (UPCoM) bị phạt 360 triệu đồng do chậm công bố thông tin, báo cáo sai lệch

Thứ Bảy, 11:34, 18/07/2026
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VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 387/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (tên viết tắt DNC, mã DND – sàn UPCoM). Tổng số tiền phạt là 360.000.000 đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (địa chỉ trụ sở chính: Số 138 Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai) bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo cơ quan thanh tra, công ty chậm công bố thông tin (CBTT) dưới 15 ngày so với quy định đối với Giải trình số 98/DNC-TCKT ngày 17/3/2025 việc biến động lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi năm 2023 sang lỗ năm 2024; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 2026. Công ty chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu sau: Văn bản thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng; Nghị quyết HĐQT số 81/NQ-HĐQT-DNC ngày 6/1/2025 về việc thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.

dnd upcom bi phat 360 trieu dong do cham cong bo thong tin, bao cao sai lech hinh anh 1
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND – sàn UPCoM) bị phạt 360 triệu đồng do nhiều vi phạm công bố thông tin. (Ảnh: KT)

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tiếp tục bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm báo cáo dưới 15 ngày so với quy định đối với Văn bản số 64/CV-DNC ngày 4/4/2026 thông báo về việc không còn đáp ứng một trong các điều kiện công ty đại chúng, Báo cáo số 148/BCDNC ngày 16/4/2025 về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. Công ty chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với Báo cáo số 123/BC-DNC ngày 27/3/2025 về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Ngoài ra, DND bị phạt 175.000.000 đồng đối với hành vi Công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Theo kết luận thanh tra, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Công ty ghi nhận giao dịch với Công ty cổ phần (CTCP) Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 sai lệch so với số tiền ghi nhận tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán. Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Công ty ghi nhận các giao dịch với CTCP Xây dựng Đồng Nai; CTCP Môi trường Sonadezi; CTCP Cấp Nước Đồng Nai sai lệch so với số tiền ghi nhận tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc DND cải chính thông tin theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Tổng số tiền xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai là 360 triệu đồng.

Diệp Diệp/VOV.VN
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