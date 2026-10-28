Đồng Tháp xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm thương mại, thu nộp ngân sách gần 13 tỷ đồng

Trong 10 tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra 1.353 vụ, phát hiện 1.032 vụ vi phạm đưa ra xử lý; tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 13 tỷ đồng.

Riêng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chất lượng hàng hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 352 vụ, với tổng số tiền xử phạt trên 7,2 tỷ đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 5,1 tỷ đồng, trong đó trị giá hàng hóa bị tiêu hủy trên 1,2 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng và hàng hóa kém chất lượng. Những mặt hàng vi phạm được phát hiện chủ yếu là quần áo thời trang, trang sức, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại, phân bón, thức ăn chăn nuôi và thực phẩm.

Lãnh đạo Chi cục QLTT Đồng Tháp thông tin về kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm còn gặp một số khó khăn. Trong đó, việc phân biệt hàng thật, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong nhiều trường hợp đòi hỏi chuyên môn sâu, phải trưng cầu giám định hoặc có xác nhận của chủ thể quyền. Thời gian chờ kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn thường kéo dài, ảnh hưởng đến thời hạn xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường mạng, chưa đồng đều. Một số cán bộ còn hạn chế về chuyên môn sở hữu trí tuệ, công nghệ số và kỹ năng thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ xử lý vi phạm.

Việc phát hiện các hành vi khai thác, sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền cũng còn hạn chế.

Lực lượng quản lý thị trường làm nhiệm vụ

Ngoài ra, công tác phối hợp, trao đổi thông tin và hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ quan chức năng với chủ thể quyền có lúc chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Kỹ năng nhận diện hàng hóa vi phạm và thu thập chứng cứ điện tử của một bộ phận công chức còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm.