Dự án giao thông "đói" đá xây dựng, giá tăng gấp 3 có tiền vẫn khó mua

Đá xây dựng khan hiếm, công trường chậm nhịp

Sau gần ba năm triển khai, công trình tuyến đường kết nối hai di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương - Đền Trần, tỉnh Ninh Bình đang bước vào giai đoạn thi công nền, mặt đường. Tuy nhiên, việc thiếu đá xây dựng trong nhiều tháng qua khiến kế hoạch thi công liên tục phải điều chỉnh.

Ông Hán Thành Công, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, công trình có chiều dài 14,65 km, được khởi công từ tháng 8/2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Đến nay, phần móng tuyến đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tiến độ dự án hiện đã chậm khoảng 2-3 tháng từ thời điểm được gia hạn lần 1 tiến độ thi công do thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá.

Theo dự kiến, hiện công trình vẫn cần khoảng 150.000 m3 đá để hoàn thành các hạng mục còn lại. Trong khi đó, dù Ninh Bình được xem là địa phương có nguồn đá dồi dào, công suất khai thác của các mỏ hiện không đáp ứng được nhu cầu, nhiều mỏ luôn trong tình trạng "cháy hàng".

"Giá đá trong hồ sơ dự thầu chỉ khoảng 205.000 đồng/m3, nhưng hiện nay các nhà cung cấp báo giá đã vượt 500.000 đồng/m3. Cụ thể, đá base A khoảng 560.000 đồng/m3, base B khoảng 520.000 đồng/m3 giao đến chân công trình, tức tăng hơn hai lần, có loại gần gấp ba lần so với thời điểm đấu thầu", ông Công cho biết thêm.

Từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng đột biến. Không chỉ đá xây dựng, giá nhựa đường cũng tăng từ khoảng 12.600 đồng/kg khi dự án khởi công lên khoảng 17.600 đồng/kg ở thời điểm hiện tại. Theo ông Công, điều đáng lo ngại hơn là nhiều thời điểm doanh nghiệp đã chủ động ứng trước tiền, bố trí phương tiện nhưng vẫn không thể mua được vật liệu để thi công.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình

Trao đổi về tình hình chung, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình cho biết, không riêng dự án đường nối hai Đền Trần mà nhiều công trình trên địa bàn đều chịu tác động lớn từ biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Ngay từ năm 2025, nhiều nhà thầu đã phải bù lỗ do chênh lệch giữa giá thị trường và giá vật liệu do cơ quan nhà nước công bố ở mức khoảng 10-15%. Dù hợp đồng có cơ chế điều chỉnh theo chỉ số giá xây dựng nhưng khoản bù đắp chỉ đáp ứng khoảng 70-80% chi phí phát sinh và chưa phản ánh đúng diễn biến thực tế.

Bước sang năm 2026, khi giá vật liệu biến động theo từng ngày, nhiều nhà thầu chủ động ứng tiền trước, bố trí phương tiện để mua vật liệu nhưng vẫn không được giao hàng do nguồn cung khan hiếm.

Theo ông Thắng, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn đá xây dựng. Trong các tháng 3 và 4 vừa qua, nhiều mỏ đá ghi nhận tình trạng xe cộ phải nằm chờ nhưng không thể hoạt động. Giá nhiên liệu tăng khiến chi phí vận chuyển quá lớn, nhà thầu càng thi công càng có nguy cơ thua lỗ.

Ông Thắng cho rằng nguyên nhân sâu xa là nhu cầu vật liệu xây dựng tại khu vực đồng bằng sông Hồng tăng rất mạnh khi nhiều địa phương đồng loạt đầu tư phát triển hạ tầng. Trong khi đó, số lượng mỏ khai thác trên địa bàn giảm đáng kể sau khi gần 20 mỏ đá dừng gia hạn để phục vụ quy hoạch khu danh lam thắng cảnh Tam Chúc và vùng đệm Ba Sao.

Kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế điều chỉnh giá

Trước thực trạng trên, ông Hán Thành Công cho biết, để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ, nhà thầu buộc phải điều chỉnh kế hoạch thi công, ưu tiên triển khai các hạng mục thoát nước, công trình bê tông và nền đường tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng, trong khi chờ nguồn đá và vật liệu nhựa được bổ sung.

Đồng thời, nhà thầu đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư và UBND tỉnh làm việc với các đơn vị khai thác mỏ nhằm ưu tiên nguồn đá cho các công trình trọng điểm.

Kiến nghị ưu tiên nguồn đá cho các công trình trọng điểm

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề xuất các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật giá vật liệu xây dựng sát với diễn biến của thị trường thay vì công bố theo chu kỳ dài như hiện nay. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế điều chỉnh trực tiếp theo biến động giá vật liệu đối với các hợp đồng xây dựng, thay cho phương thức điều chỉnh theo chỉ số giá vì cơ chế hiện hành chưa phản ánh đầy đủ mức biến động lớn của thị trường.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, để hỗ trợ các nhà thầu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình đã đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành nhằm tạo dòng tiền cho doanh nghiệp tiếp tục thi công. Ban cũng thường xuyên làm việc với các nhà thầu để thống nhất kế hoạch, hỗ trợ tìm nguồn cát từ Phú Thọ, đất đắp từ Thanh Hóa và Bắc Giang...

Đối với nguồn đá xây dựng, Ban đã rà soát nhu cầu của từng dự án, xác định các mỏ từng cam kết cung ứng và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành yêu cầu chủ mỏ thực hiện đúng cam kết, ưu tiên các công trình trọng điểm. Đồng thời, tỉnh cũng đang xem xét tăng công suất một số mỏ hiện có và nghiên cứu cấp các mỏ đặc thù phục vụ dự án quan trọng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng. Nhiều nhà thầu đã kiến nghị chuyển từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng điều chỉnh giá hoặc điều chỉnh trực tiếp theo biến động thị trường. Song, qua rà soát và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, hiện chưa có địa phương nào mạnh dạn áp dụng do còn vướng quy định pháp luật.

Luật Xây dựng hiện hành chỉ cho phép điều chỉnh trong các trường hợp bất khả kháng, trong khi biến động giá vật liệu chưa được xác định thuộc nhóm này. Dù Luật Xây dựng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã bổ sung khái niệm "hoàn cảnh thay đổi cơ bản", việc áp dụng trên thực tế vẫn cần chờ hướng dẫn chi tiết từ Bộ Xây dựng.

"Chúng tôi hiểu rất rõ những khó khăn của nhà thầu nhưng cơ chế, chính sách hiện vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Trước mắt, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiếp tục phối hợp, vừa bảo đảm tiến độ công trình, vừa chờ hướng dẫn cụ thể để có cơ sở tháo gỡ những vướng mắc về điều chỉnh giá", ông Thắng nhấn mạnh.