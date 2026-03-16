Giá bạc hôm nay 16/3: Giá bạc phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục giảm

Thứ Hai, 12:10, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 16/3, giá bạc phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục đà giảm giá. Giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,02 - 3,12 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Sáng 13/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,02 - 3,12 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán giữ ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 80,74 - 83,25 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 3,98 triệu đồng/kg chiều mua vào và giảm 4,08 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

z7456917190585_c1d12cbde65181910edade9bab1b847a.jpg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,01 - 3,11 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 160.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 80,42 - 82,9 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 4,21 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,62 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,11 - 3,21 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 110.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 120.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Bạc thế giới xuống gần ngưỡng hỗ trợ mạnh 80 USD/ounce

Sáng 16/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 80,38 USD/ounce, giảm 4,23 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch cuối tuần trước.

Theo nhiều chuyên gia tài chính vẫn duy trì cái nhìn tích cực về bạc trong trung hạn. Kim loại này không chỉ đóng vai trò là tài sản trú ẩn mà còn là nguyên liệu thiết yếu trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và điện tử. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thị trường bạc sẽ còn nhiều biến động do tính nhạy cảm cao với chu kỳ kinh tế và các diễn biến địa chính trị. Giá dầu tăng và căng thẳng tại Trung Đông cũng đang khiến dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn tạm thời, thay vì vàng hay bạc.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 12/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm
Giá bạc hôm nay 12/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Sáng 12/3, giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,82 - 87,46 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) trong khi giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 84,64 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 12/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm

Giá bạc hôm nay 12/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Sáng 12/3, giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,82 - 87,46 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) trong khi giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 84,64 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 11/3: Giá bạc trong nước điều chỉnh nhẹ
Giá bạc hôm nay 11/3: Giá bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 88,00 - 90,72 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) bạc thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 88,19 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 11/3: Giá bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

Giá bạc hôm nay 11/3: Giá bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 88,00 - 90,72 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) bạc thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 88,19 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 10/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu
Giá bạc hôm nay 10/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/3) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu.

Giá bạc hôm nay 10/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Giá bạc hôm nay 10/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/3) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu.

