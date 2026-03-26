中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá bạc hôm nay 26/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm nhẹ

Thứ Năm, 12:10, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 26/3, giá bạc trong nước và thế giới đều kéo giảm nhẹ sau 2 ngày tăng nóng. Giá bạc thế giới đang giao dịch ở sát ngưỡng kháng cự 70 USD/ounce.

Bạc Ancarat ở mức 74,18 triệu đồng/kg

Sáng 26/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,69 - 2,78 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 71,94 - 74,18 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,55 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,58 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

gia bac hom nay 26 3 gia bac trong nuoc va the gioi cung giam nhe hinh anh 1

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,70 - 2,78 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 71,99 - 74,23 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,63 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,66 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,74 – 2,83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới sát ngưỡng kháng cự 70 USD/ounce

Sáng 26/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 71,94 USD/ounce, giảm 1,59 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Trong báo cáo cập nhật dự báo giá hàng hoá công bố vào thứ Ba, Ngân hàng Montreal (BMO) vẫn duy trì quan điểm lạc quan với bạc, bất chấp đối mặt nhiều lực cản. Các chuyên gia phân tích của BMO cho rằng, giá bạc có thể tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn, khi chịu tác động từ những biến động kinh tế do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường được đánh giá chỉ tạm thời chững lại, chưa đảo chiều.

Theo đó, BMO tiếp tục giữ quan điểm tích cực với bạc, nhưng lưu ý mức độ biến động sẽ lớn hơn. Giá bạc được dự báo trung bình khoảng 70,60 USD/ounce trong quý III năm nay và khoảng 68,10 USD/ounce trong quý IV, mức cao hơn dự báo trước đó.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 24/3: Giá bạc trong nước tăng hơn 1 triệu đồng/kg

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở giá 67,06 - 69,14 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới ở mức 66,85 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 23/3: Bạc trong nước “thủng” ngưỡng hỗ trợ 70 triệu đồng/kg

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở giá 66,02 - 68,08 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới ở mức 66,57 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 20/3: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở giá 74,13 - 76,42 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới ở mức 73,67 USD/ounce.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
PODCAST
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá