Giá bạc hôm nay 26/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm nhẹ

Bạc Ancarat ở mức 74,18 triệu đồng/kg

Sáng 26/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,69 - 2,78 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 71,94 - 74,18 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,55 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,58 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,70 - 2,78 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 71,99 - 74,23 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,63 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,66 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,74 – 2,83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới sát ngưỡng kháng cự 70 USD/ounce

Sáng 26/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 71,94 USD/ounce, giảm 1,59 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Trong báo cáo cập nhật dự báo giá hàng hoá công bố vào thứ Ba, Ngân hàng Montreal (BMO) vẫn duy trì quan điểm lạc quan với bạc, bất chấp đối mặt nhiều lực cản. Các chuyên gia phân tích của BMO cho rằng, giá bạc có thể tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn, khi chịu tác động từ những biến động kinh tế do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường được đánh giá chỉ tạm thời chững lại, chưa đảo chiều.

Theo đó, BMO tiếp tục giữ quan điểm tích cực với bạc, nhưng lưu ý mức độ biến động sẽ lớn hơn. Giá bạc được dự báo trung bình khoảng 70,60 USD/ounce trong quý III năm nay và khoảng 68,10 USD/ounce trong quý IV, mức cao hơn dự báo trước đó.