Giá bạc hôm nay 27/3: Giá bạc “thủng” ngưỡng hỗ trợ mạnh

Bạc Ancarat ở mức 71,57 triệu đồng/kg

Sáng 27/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,60 - 2,68 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 90.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 69,41 - 71,57 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,53 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,61 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,61 - 2,69 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 90.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 69,75 - 71,91 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,24 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,32 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 26/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,65 – 2,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm phiên thứ 2

Sáng 27/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 69,66 USD/ounce, giảm 2,28 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Bạc thế giới một lần nữa “thủng” ngưỡng hỗ trợ mạnh 70 USD/ounce. Trong các phiên tiếp theo nếu giá bạc bật lên trên vùng hỗ trợ và đi nền tích lũy thì trong trung hạn sẽ có những nhịp tăng. Một kịch bản thứ 2, giá bạc tiếp tục xuống phá qua vùng 66 USD/ounce thì xu hướng đi xuống của thị trường kim loại trắng trong trung hạn được xác nhận.