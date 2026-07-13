Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước hơn 60,5 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 60,64 triệu đồng/kg

Sáng 13/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,82 - 60,64 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,92 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 10/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,71 - 60,53 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,08 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,16 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới mất mốc 60 USD/ounce

Sáng 13/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 58,19 USD/ounce, tăng 2,29 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giới đầu tư đang theo dõi sát dữ liệu lạm phát (CPI) của Mỹ, diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đây là 2 yếu tố tác động trực tiếp ngay đến giá kim loại quý. Giá bạc thế giới với vùng 57 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ vững vùng giá này và vượt thành công mốc kháng cự 64,2 USD/ounce, bạc có thể hướng tới vùng giá 70 USD/ounce. Tuy nhiên nếu giá bạc xuống vùng 50 USD/ounce sẽ xác định một xu hướng đi xuống trong ngắn hạn.