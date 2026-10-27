Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm hơn 2 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước ở mức 47,17 triệu đồng/kg

Sáng 27/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,71 - 1,76 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 90.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 45,76 - 47,17 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,24 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 2,32 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 26/10.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,72 - 1,77 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 45,89 - 47,3 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,13 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 2,21 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,74 - 1,79 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới tiếp tục giảm

Sáng 27/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 53,74 USD/ounce, giảm 0,45 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang chịu áp lực từ USD phục hồi, lạm phát tại Mỹ gia tăng và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khi chi phí nắm giữ bạc trở nên kém hấp dẫn, dòng tiền đang chuyển từ tài sản trú ẩn an toàn để tìm những kênh sinh lời.