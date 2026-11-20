Giá bạc trong nước giảm mạnh

Sáng 20/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,42 - 1,47 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 110.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 38 - 39,3 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,61 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,7 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước giảm hơn 2,5 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,28 - 1,32 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 34,18 - 35,25 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,29 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,34 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,51 - 1,56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới về mức 41,72 USD/ounce

Sáng 20/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 41,72 USD/ounce, giảm 4,4 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới tiếp tục giảm khi đối mặt với áp lực bán từ phía các tổ chức và nhà đầu tư. Thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát chưa được kiểm soát. Giá bạc sẽ tiếp tục điều chỉnh và phụ thuộc vào sức mạnh của đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ.

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