Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh

Giá bạc trong nước giảm nhẹ còn 43,17 triệu đồng/kg

Sáng 6/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,57 - 1,61 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 40.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 41,86 - 43,17 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,31 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,28 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 5/11.

Giá bạc trong nước giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,56 - 1,61 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 41,73 - 43,01 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,3 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,36 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,6 - 1,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 51,71 USD/ounce

Sáng 6/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 51,71 USD/ounce, giảm 1,26 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới hôm nay đảo chiều giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh hôm qua do đà suy giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD, khi đồng bạc xanh lùi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng. Diễn biến này xuất hiện sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, thị trường kỳ vọng khả năng cắt giảm chi tiêu công có thể giúp hạ nhiệt lạm phát. Điều này góp phần giảm sức ép đối với Fed trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó tạo thêm dư địa hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như bạc.