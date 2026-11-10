Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên gần 44 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Sáng 10/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 42,37 - 43,73 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 360.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 320.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 9/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước lên gần 44 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,59 - 1,64 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 42,5 - 43,81 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 510.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,62 - 1,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 52,98 USD/ounce

Sáng 10/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 52,98 USD/ounce, tăng 0,43 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới sau một tuần liên tục giảm đã có các phiên điều chỉnh trong tuần này, lực mua đã mạnh lên. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đang chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ. Đây là chỉ báo quan trọng giúp đánh giá diễn biến lạm phát, qua đó ảnh hưởng đến kỳ vọng về các quyết định lãi suất tiếp theo của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và định hình xu hướng của giá bạc trong ngắn hạn.

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