Giá bạc trong nước có phiên điều chỉnh

Sáng 26/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,47 - 1,52 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 39,3 - 40,56 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 800.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 830.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước lên mức 40,56 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,45 - 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 38,85 - 40,05 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,99 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 3,07 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,52 - 1,56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 41,96 USD/ounce

Sáng 26/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 41,96 USD/ounce, tăng 1,16 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới phục hồi sau khi giảm sâu. Đà hồi phục được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại.

Thị trường bạc thế giới vẫn chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày 8-9/12. Nếu lãi suất tiếp tục tăng có thể khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, tạo thêm áp lực đối với kim loại trắng trong ngắn hạn.

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