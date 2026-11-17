Giá bạc trong nước tăng trở lại

Sáng 17/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,54 - 1,59 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 41,17 - 42,58 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 750.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 770.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 16/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước lên mức 42,58 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,45 - 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 38,69 - 39,89 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 160.000 đồng/kg ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,54 - 1,59 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 47,35 USD/ounce

Sáng 17/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 47,35 USD/ounce, giảm 0,2 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Diễn biến trên thị trường, giới đầu tư hiện dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới ở mức trên 95%. Đây là yếu tố sẽ chi phối thị trường tài chính toàn cầu và ảnh hưởng đến thị trường kim loại quý. Trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, giá bạc có thể tiếp tục đối mặt với những nhịp biến động mạnh, xu hướng ngắn hạn sẽ ở nhịp điều chỉnh và tích lũy.

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