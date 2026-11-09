Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên mức 43,41 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Sáng 9/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 42,01 - 43,41 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 150.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 240.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước lên mức 43,41 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 41,99 - 43,3 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 260.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 290.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,59 - 1,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 52,57 USD/ounce

Sáng 9/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 52,57 USD/ounce, tăng 0,86 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Đồng USD đang suy yếu ở mức thấp nhất trong vòng một tháng qua, điều này khiến bạc trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư. Cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống làm giảm sẽ tạo cơ hội cho thị trường bạc thế giới hồi phục. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến lạm phát và thị trường lao động Mỹ sẽ là cơ sở quan trọng để giới đầu tư đánh giá triển vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu lãi suất được giảm, đây mới là yếu tố then chốt giúp giá bạc hồi phục và đi lên bền vững.