Giá bạc trong nước giảm

Sáng 18/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,53 - 1,58 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 40,9 - 42,32 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 270.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 220.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 17/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước ở mức 42,32 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,4 - 1,45 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 37,54 - 38,71 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,15 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,18 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,54 - 1,59 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 46,12 USD/ounce

Sáng 18/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 46,12 USD/ounce, giảm 1,23 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giới đầu tư đang hướng sự quan tâm tới báo cáo sản xuất công nghiệp Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Số liệu này được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của ngành sản xuất, qua đó giúp thị trường đánh giá triển vọng nhu cầu bạc phục vụ hoạt động công nghiệp. Thị trường bạc thế giới vẫn chịu áp lực bán vẫn hiện hữu và giá bạc đang giao dịch dưới mốc 50 USD/ounce, khả năng trụ được vùng hỗ trợ 45 USD/ounce sẽ được đánh giá trong thời gian tới.

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