Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức 43,04 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Sáng 13/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,56 - 1,61 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 41,73 - 43,04 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 210.000 đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 12/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước về mức 43,25 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,53 - 1,58 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 41,03 - 42,31 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,07 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 50,44 USD/ounce

Sáng 13/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 51,49 USD/ounce, giảm 1,05 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Theo Kitco News, giá bạc giao ngay có thời điểm xuống dưới 50 USD/ounce tuy nhiên sau đó bật lên. Lãi suất cao thường gây bất lợi cho thị trường kim loại quý. Về phân tích kỹ thuật, vùng 53,1 - 53,7 USD/ounce là khu vực kháng cự gần đối với giá bạc. Vượt qua vùng kháng cự sẽ tiến tới mức 55 USD/ounce, qua đó mới định hình được xu hướng phục hồi ngắn hạn của giá bạc.

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