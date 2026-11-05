Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước lên mức 44,45 triệu đồng/kg

Sáng 5/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,61 - 1,66 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 43,17 - 44,45 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 3,04 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,93 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 4/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,61 - 1,66 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 43,03 - 44,37 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,61 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,7 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,64 - 1,69 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới lên mức 52,97 USD/ounce

Sáng 5/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 52,97 USD/ounce, tăng 3,64 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Trong bối cảnh, kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt có thể thúc đẩy dòng vốn tìm đến các kim loại quý. Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và giá dầu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường bạc thế giới. Dòng vốn đầu tư cũng đang chú ý đến một dữ liệu khi quỹ iShares Silver Trust (SLV) đang tăng lượng bạc nắm giữ lên