Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Giá bạc trong nước ở mức 43,92 triệu đồng/kg

Sáng 11/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,6 - 1,65 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 42,58 - 43,92 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 210.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 190.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 10/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước tăng nhẹ

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,59 - 1,64 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 42,42 - 43,73 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,62 - 1,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 52,33 USD/ounce

Sáng 11/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 52,98 USD/ounce, giảm 0,65 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Mặt bằng lãi suất thực tế tại Mỹ vẫn neo cao, trong khi triển vọng phục hồi của lĩnh vực sản xuất công nghiệp chưa thực sự rõ nét, điều này đã tác động đến thị trường bạc thế giới. Các nhà đầu tư kim loại quý vẫn chỉ “đứng ngóng” chờ các chỉ số kinh tế, cũng như dự báo sự điều tiết lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Xu hướng của giá bạc trong ngắn hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng.

* Thông tin trong bài viết chỉ phản ánh diễn biến thị trường, không phải là khuyến nghị đầu tư