Giá bạc trong nước ở mức 40,18 triệu đồng/kg

Sáng 23/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,46 - 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 40.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 38,93 - 40,18 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 930.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 880.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 20/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước tăng trở lại

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,28 - 1,32 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 34,23 - 35,3 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 50.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,52 - 1,56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 41,81 USD/ounce

Sáng 23/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 41,81 USD/ounce, tăng 0,09 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Sau một tuần giảm mạnh, giá bạc thế giới có xu hướng nhích tăng nhẹ. Thị trường kim loại trắng vẫn chịu áp lực bán mạnh khi triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ thay đổi theo hướng thắt chặt. Đồng USD tăng giá cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Theo đánh giá, thị trường vẫn có điểm tựa từ nguy cơ thiếu hụt khoảng 35 triệu ounce bạc. Tuy nhiên, yếu tố nguồn cung chưa đủ sức nâng đỡ giá.

* Thông tin trong bài viết chỉ phản ánh diễn biến thị trường, không phải là khuyến nghị đầu tư