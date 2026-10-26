Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm trong phiên đầu tuần

Giá bạc trong nước ở mức 49,49 triệu đồng/kg

Sáng 26/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,79 - 1,85 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 130.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 48 - 49,49 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 3,41 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 3,52 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23/10.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,8 - 1,85 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 130.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 140.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 48,02 - 49,51 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 3,55 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 3,66 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,8 - 1,86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 26/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 54,19 USD/ounce, giảm 2,2 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Chính sách tiền tệ với sức mạnh của đồng USD, lãi suất và diễn biến giá năng lượng là yếu tố tác động lên thị trường bạc thế giới với mọi tín hiệu được giới đầu tư theo dõi. Khi áp lực giá năng lượng cao, kéo theo việc siết chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến lãi suất neo cao, giá bạc có thể tiếp tục đi xuống trong ngắn hạn.