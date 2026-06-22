Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới cùng tăng

Bạc trong nước ở mức hơn 68 triệu đồng/kg

Sáng 22/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,48 - 2,56 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 66,24 - 68,29 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,15 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,49 - 2,56 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 66,29 - 68,34 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,15 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,48 - 2,56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng trở lại

Sáng 22/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 65,62 USD/ounce, tăng 1,26 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhưng áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh vẫn có thể tạo ra những biến động bất ngờ. Giới đầu tư vẫn đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá bạc trong thời gian tới. Yếu tố cơ bản hỗ trợ giá bạc vẫn rất vững chắc, đặc biệt là lực cầu từ Trung Quốc. Nếu lực mua được duy trì, giá bạc có thể tiến tới vùng 74 - 75 USD/ounce trong thời gian tới, không vượt qua được ngưỡng kháng cự này giá bạc có thể tụt giảm trong ngắn hạn.