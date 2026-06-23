Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới “quay đầu” giảm

Bạc trong nước giảm hơn 1,5 triệu đồng/kg

Sáng 22/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,42 - 2,50 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 64,77 - 66,77 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,47 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,52 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,42 - 2,50 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 64,66 - 66,66 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,63 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,68 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,44 - 2,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về mức hơn 63 USD/ounce

Sáng 23/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 63,82 USD/ounce, giảm 1,8 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Dù giá bạc thế giới có điều chỉnh giảm, nhưng một trong những yếu tố đang hỗ trợ dài hạn cho giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Các chuyên gia cho rằng sự thiếu hụt kéo dài đang khiến lượng bạc lưu kho trên toàn cầu giảm đáng kể do đó nhiều tổ chức phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với triển vọng dài hạn của bạc.