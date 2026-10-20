Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá bạc trong nước ở mức 54,45 triệu đồng/kg

Sáng 20/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,98 - 2,04 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 52,82 - 54,45 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 510.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 530.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,98 - 2,04 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 53,01 - 54,63 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 500.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 540.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,99 - 2,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 20/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,74 USD/ounce, giảm 0,32 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Các yếu tố diễn biến lạm phát, đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ và nhu cầu bạc công nghiệp sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của thị trường bạc. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi và đảm bảo xu hướng dài hạn của thị trường bạc là nhu cầu sản xuất công nghiệp rất lớn trong khi nguồn cung chưa đáp ứng được.