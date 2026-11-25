Giá bạc trong nước giảm

Sáng 25/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,44 - 1,49 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 38,5 - 39,73 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 430.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 450.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 21/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước về mức 39,76 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,34 - 1,38 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 35,86 - 36,98 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,63 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,68 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,50 - 1,54 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 40,8 USD/ounce

Sáng 25/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 40,8 USD/ounce, giảm 1,01 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới giảm mạnh khi triển vọng nhu cầu công nghiệp không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, áp lực từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng là những yếu tố bất lợi cho giá bạc trong ngắn hạn. Thị trường bạc chỉ có thể cải thiện khi nhu cầu công nghiệp tăng và chính sách tiền tệ Mỹ nới lỏng.

* Thông tin trong bài viết chỉ phản ánh diễn biến thị trường, không phải là khuyến nghị đầu tư