Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 41,81 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Sáng 16/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,51 - 1,56 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 40,42 - 41,81 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,31 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,23 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 13/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước về mức 41,81 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,45 - 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 38,85 - 40,05 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,18 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,26 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,51 - 1,56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 47,55 USD/ounce

Sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 47,55 USD/ounce, giảm 3,94 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới liên tục đối mặt với áp lực khi đồng USD duy trì đà tăng, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ nhích lên và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có dấu hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ. Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng tiền rút khỏi các quỹ đầu tư cơ cấu lại danh mục, rút ra khỏi đầu tư bạc đã một phần làm suy yếu lực cầu trên thị trường.

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