Giá bạc trong nước giảm

Sáng 19/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,53 - 1,58 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 40,61 - 42 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 290.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 320.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 18/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước về mức 42 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,36 - 1,4 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 36,47 - 37,59 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,07 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,12 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,55 - 1,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới mất ngưỡng kháng cự 45 USD/ounce

Sáng 19/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 46,12 USD/ounce, giảm 1,51 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có xu hướng đi lên sau thông tin tốt từ thị trường lao động Mỹ, tạo thêm áp lực đối với giá bạc. Điều này khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên thận trọng hơn. Thậm chí, khả năng cơ quan này tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao hoặc xem xét tăng lãi suất trong tháng 12, trong ngắn hạn giá bạc vẫn trong giai đoạn điều chỉnh.

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