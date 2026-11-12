Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 43,25 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước “quay đầu” giảm

Sáng 12/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 41,94 - 43,25 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 640.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 670.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 11/11.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 42,1 - 43,41 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 320.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,59 - 1,64 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giao dịch ở mức 51,49 USD/ounce

Sáng 12/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 51,49 USD/ounce, giảm 0,84 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đan xen giữa áp lực từ thị trường tiền tệ và triển vọng nhu cầu công nghiệp khiến xu hướng giá bạc vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, xu hướng không định hình rõ ràng. Kim loại trắng đang gặp ngưỡng 55 USD/ounce đang là mốc giá đáng chú ý. Việc chinh phục và duy trì trên vùng này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố xu hướng tăng, còn không vượt mốc này thì giá bạc tiếp tục chịu áp lực bán.

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